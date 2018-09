Le LHC n’a pas vraiment tremblé

Sept minutes et vingt-trois secondes. C’est le temps qu’il a fallu au LHC pour classer l’affaire, mardi en Ajoie. Là où les Lions étaient tombés la saison dernière, ils se sont cette fois-ci qualifiés pour les 8es de finale de la Coupe de Suisse sans vraiment trembler. Et donc notamment grâce à un début de match format patron (3 buts signés Vermin, Jeffrey et Bertschy, auteur d’un triplé sur la soirée).

Suffisamment de marge

Tout n’a cependant pas été parfait, dans la vétuste patinoire du Voyeboeuf (score final 7-2). La tendance du LHC à baisser le pied dans tous les domaines une fois installé confortablement en tête est d’ailleurs certainement à ranger dans les dossiers répertoriant ce que son entraîneur ne veut plus voir. Reste que Lausanne avait suffisamment de marge pour s’éviter un accident.

Pour sa première sortie officielle à la bande vaudoise, Ville Peltonen avait en effet aligné son équipe-type (avec Zurkirchen devant les buts). Histoire de montrer que les Lions prennent la Coupe de Suisse au sérieux mais aussi d’effectuer une dernière répétition en vue de la reprise de la National League, vendredi à Fribourg. Un championnat que le LHC abordera en ayant enchaîné huit victoires en neuf rencontres disputées durant l’été. Intéressant.

(nxp)