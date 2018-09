Le LHC prend Ajoie et la Coupe très au sérieux

Dernier test avant la reprise du championnat de National League – vendredi à Fribourg – ou premier véritable match de la saison? Ville Peltonen a fait son choix, en vue de son baptême du feu officiel à la tête du LHC, ce mardi soir à Ajoie en 16e de finale de la Coupe de Suisse (20h): «On va aligner une équipe pour gagner, parce qu’on veut avoir du succès dans cette compétition.»

L’entraînement de lundi matin a laissé entrevoir un groupe au grand complet et la mise en place de lignes type. Le discours du coach finlandais aussi. «On a emmagasiné de la confiance durant la préparation, mais on a encore besoin de soigner nos automatismes et de travailler», a-t-il ajouté. Pas de place pour l’intégration de quelques juniors, comme c’est régulièrement le cas lors des premiers tours de Coupe de Suisse? «Vous verrez bien mardi», a sobrement répondu Ville Peltonen, pas beaucoup plus bavard au sujet du gardien appelé à défendre la cage vaudoise (Zurkirchen ou Boltshauser). «Notre choix est fait et vous le découvrirez sur la feuille de match», a-t-il lancé, en précisant que ledit choix ne concernait que la rencontre de Porrentruy et ne faisait pas office de décision définitive pour le début du championnat.

Des certitudes

Une chose est sûre, le Lausanne Hockey Club prend son 16e de finale de Coupe de Suisse chez le demi-finaliste de l’édition 2017-2018 très au sérieux. D’autant qu’il était tombé au même endroit et au même stade de la compétition la saison dernière. Il s’embarque toutefois dans l’aventure avec davantage de certitudes qu’il y a douze mois, après une campagne de transferts prometteuse ainsi qu’un été marqué par un gros travail foncier et sept victoires en huit sorties (38 buts inscrits). (nxp)