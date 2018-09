Le LHC rate le coche face à Bienne

Quatre minutes d’affilée en supériorité numérique pour entamer le tiers médian. Une minute et trente-quatre secondes avec deux hommes de plus sur la glace en début de troisième période. Pas besoin d’aller chercher beaucoup plus loin où le LHC a manqué le coche, samedi soir, pour sa première sortie de la saison à domicile face à Bienne (défaite 4-1).



Les Lions avaient capitalisé sur leurs situations de power play la veille à Fribourg? Ils sont cette fois-ci restés muets dans l’exercice. Et les Seelandais en ont profité pour marquer derrière les deux fois, d’abord en répondant à l’ouverture du score de Joël Vermin (13e) par l’intermédiaire de Damien Riat puis en prenant l'avantage grâce à Marc-Antoine Pouliot. Avant de classer l’affaire à deux reprises dans la cage vide.



Plutôt intéressants lors du premier tiers, les Lions ont ensuite globalement manqué d’inspiration, malgré deux poteaux (Bertschy et Junland). Ils ont aussi rencontré un Bienne très solide qui a confirmé son statut de meilleure formation romande de la saison dernière.



LHC - Bienne 1-4 (1-0 0-1 0-3)

Malley 2.0, 6700 billets vendus.

Arbitres: MM. Eichmann, Ströbel; Fuchs, Wolf.

Buts: 13e Vermin (4c5) 1-0, 27e Riat (Earl) 1-1, 52e Pouliot (Fey) 1-2, 60e Künzle (cage vide) 1-3, 60e Neuenschwander (Moser/cage vide) 1-4.

Lausanne: Zurkirchen; Junland, Grossmann; Genazzi, Lindbohm; Nodari, Frick; Borlat; Kenins, Jeffrey, Herren; Vermin, Mitchell, Bertschy; Antonietti, Froidevaux, Zangger; Traber, In-Albon, Leone.

Bienne: Hiller; Egli, Salmela; Fey, Dufner; Moser, Maurer; Sataric, Tschantré, Pouliot, Rajala; Brunner, Fuchs, Earl; Riat, Diem, Künzle; Schmutz, Neuenschwander, Lüthi; Hügli.

Pénalités: 6x2’ + 1x10' (36e Genazzi) contre Lausanne; 4x2’ contre Bienne.

Notes: Lausanne sans Schelling, Roberts ni Simic (surnuméraires). Bienne sans Forster, Kreis (blessés) ni Pedretti (suspendu). Tirs sur le poteau: 44e Bertschy, 48e Junland. Lausanne sans gardien de 58'51 à 59'24. 60e Lausanne demande un temps-mort. (nxp)