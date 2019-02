Le LHC sait désormais gagner en souffrant

2 octobre 2018: le LHC mène 1-0 sur la glace de Rapperswil sans convaincre, il souffre, finit par craquer au cours de l’ultime période (45e 1-1), avant de s’incliner à 22 secondes de la troisième sirène (2-1). 16 février 2019: le LHC mène 1-0 sur la glace de Rapperswil sans convaincre, il souffre, finit par craquer au cours de l’ultime période (55e 1-1), mais trouve le moyen de décrocher les trois points, de surcroît en infériorité numérique, sur un contre de Christoph Bertschy (58e 2-1).

Ces deux rencontres ont globalement été semblables sur bien des aspects. Il s’en est d’ailleurs fallu de peu pour que la finalité soit identique. Reste que les différences ont été tout autant marquantes. Prenez par exemple Sandro Zurkirchen, qui samedi a permis à son équipe de «voler» la victoire grâce à ses multiples parades (42), dont un sauvetage devant Casey Wellman qui a probablement tout changé (57e). En quatre mois et demi, le gardien schwytzois est devenu un autre joueur, décisif. On doutait de sa capacité à assumer la hausse de responsabilités engendrée par la blessure de son acolyte Luca Boltshauser? Il est monté en puissance jusqu’à s’offrir une période d’invincibilité de plus de 166 minutes (entre Davos, il y a 10 jours, et samedi) ainsi qu’un statut d’incontestable homme du match en terres saint-galloises.

Des certitudes

Mais, surtout, en quatre mois et demi, Lausanne est devenu une autre équipe. Les Lions sont passés par la crise (6 défaites consécutives entre le 2 et le 16 octobre), ils étaient encore sous pression il y a peu. Mais ils ont aussi connu deux grosses séries de victoires - la première entre fin octobre et mi-novembre (8), la deuxième en cours (6) - qui ont largement participé à construire ce qu’ils sont aujourd’hui: un groupe solidaire, mature et muni de certitudes. Celles qui l’unissent derrière un coach qui semble avoir réussi à fédérer son vestiaire autour de ses idées et de son système. Celles qui nourrissent sa baraka, sa confiance (foi) et ses ressources (caractère) du moment. Ce n’est pas un hasard si le LHC a remporté quatre de ses six derniers matches après avoir été mené au score. Ni s’il sait désormais trouver un moyen de gagner sans convaincre et en souffrant.

Lausanne dispose actuellement d’un gardien en feu, en mesure de sauver les meubles lorsque l’équipe est un peu moins structurée ou simplement pas dans son assiette. Mais, tant vendredi passé à Davos que samedi à Rapperswil, le LHC a également su se contenter de «chiper» le puck en dehors de la zone défensive sans faire de fioritures dans la difficulté. Il a fait front, laissé parler sa force de percussion générale (ses 17 derniers buts ont été inscrits par 13 joueurs différents) et a passé l’épaule grâce à des leaders capables de le porter et de frapper à tout moment, en l’occurrence Christoph Bertschy, décisif les deux fois.

Lucide, serein et efficace

N’est-ce pas symbolique de voir un renfort longtemps hésitant et malheureux dans ses initiatives (3 buts en 25 matches) transformer sans trembler son face-à-face avec Melvin Nyffeler pour signer son 17e point (11 buts) en 18 rencontres? Lucide, serein et efficace, à l’image du LHC aujourd’hui. Un LHC certes accompagné par la réussite, mais qui sait désormais gagner en souffrant. Est-il parvenu à cultiver la victoire dans son vestiaire? Il a devant lui trois parties d’affilée à domicile pour confirmer la réponse affirmative qui se dégage et consolider sa troisième place. Avant des play-off qui feront office de véritables révélateurs de son potentiel. (nxp)