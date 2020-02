Le Lausanne HC ne change rien

Le Lausanne HC devrait évoluer dans le même alignement qu’à Ambri, mardi soir à l’occasion de la réception de FR Gottéron à la Vaudoise aréna. Privés de Philip Holm et de Cory Emmerton jusqu’au terme de la saison, les Lions n’avaient aucun autre absent à signaler, lundi matin à l’entraînement.

Les seules inconnues semblent concerner l’identité du 13e attaquant et celle de celui qui sera désigné surnuméraire. Samedi, c’est Tim Traber qui avait été laissé en tribunes. Pour le reste, les lignes seront sensiblement les mêmes qu’en Léventine. En power play, Lukas Frick (sur un bloc) et Joël Genazzi (sur l’autre) devraient jouer le rôle de pointe; un poste qu’occupait Holm jusqu’à la semaine dernière.

Une chose est sûre: le LHC n’a plus vraiment le droit à l’erreur s’il aspire toujours à accrocher une place dans le top 4 du championnat régulier. Il lui reste six rencontres à disputer: quatre à domicile (Fribourg, Bienne, Langnau, Berne) et deux à l’extérieur, à Rapperswil et sur la glace de Ge/Servette. Il y a de quoi capitaliser. Dès mardi face à Gottéron, qu’il serait bien inspiré de battre pour la première fois de la saison.