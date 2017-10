Le Lausanne d’Yves Sarault a une sacrée force de caractère

Un simple coup d’oeil aux compositions de départ des deux équipes permettait de le remarquer. Même quand il n’évolue qu’avec trois étrangers (Lindgren blessé), Davos possède un alignement haut de gamme, supérieur à la moyenne, et donc à un LHC privé de Vermin, Herren, Walsky et Conz (4 attaquants). Malgré leur infériorité sur le papier, les Lions ont essayé de jouer leur jeu, mardi soir à Malley 2.0. Et ils l’ont plutôt bien fait, décrochant au final une magnifique victoire après tirs aux buts (4-3).

Pour combler l’écart, il fallait deux premiers blocs en verve et deux autres solides (en plus d’un Zurkirchen inspiré, ce qui a été le cas pour la 5e fois d’affilée). En commençant par la deuxième condition, force est de constater que les «seconds couteaux» lausannois ont répondu aux attentes. En faisant globalement mieux que défendre et en inscrivant même le but du 1-1, par l’intermédiaire de Simic (17e; sa première réussite dans l’élite, une semaine après l’affaire de la banderole). Seul un puck mal négocié par In-Albon peu après la mi-match est venu ternir leur bilan. Le hic, c’est qu’il a eu pour effet de secouer des Grisons naviguant jusque-là sur courant alternatif (31e 1-2 et 37e 1-3).

Reste que c’est aussi à partir de ce moment-là que les leaders vaudois se sont avancés sur le devant de la scène. Jeffrey, tout d’abord, en offrant la réduction du score à Danielsson (39e), distillant au passage sa dixième passe décisive de la saison. Puis Frick, déjà auteur d’un travail préparatoire remarquable sur la réalisation de Simic et trouvant la faille en supériorité numérique à cinq minutes de la troisième sirène.

Sous les yeux de Törmänen

Suffisant pour faire chavirer Malley 2.0 et emmener Davos dans une séance de tirs aux buts. Avec la conclusion que l’on connaît (transformations de Zangger, Junland et Genazzi) et grâce à une solidarité, une force de caractère et une agressivité optimales.

Ce sont les principales marques de fabrique du LHC version Yves Sarault. Mardi soir, elles ont permis à l’entraîneur ad interim de fêter une quatrième victoire en cinq matches (la 4e de suite et la 3e après tirs aux buts). Tout ça sous les yeux de l’ancien coach du CP Berne, le Finlandais Antti Törmänen, présent en tribune. (24 heures)