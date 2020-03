Le flou a éteint le mode play-off

Dustin Jeffrey attend son train, assis sur un muret de la gare de Prilly-Malley, le regard dans le vide. L’entraînement matinal du LHC est terminé depuis à peine une demi-heure, mais l’attaquant canadien est déjà prêt à rentrer chez lui, à Cully. Le timing est inhabituel. Et on est très loin du mode play-off. «Je ne sais pas quoi penser… On est dans l’expectative. Dans l’incertitude. Honnêtement, quelles sont les probabilités pour que l’on dispute les séries éliminatoires selon vous? Une chance sur deux?»

Dans l’incapacité de lui donner une réponse précise, on le relance sur le fait qu’il a peut-être déjà joué son dernier match sous le maillot lausannois (avant de rejoindre Berne), qui plus est à huis clos. «Je ne veux pas y penser.» Et puis on tombe d’accord sur le fait que le report provisoire du début des play-off de dix jours est une bonne nouvelle pour le LHC. Du moins sur le plan tactique, Craig MacTavish ayant pris ses fonctions à la bande il n’y a même pas une semaine.

«Cela nous donne davantage de temps pour nous organiser, pour instaurer le nouveau système et pour relancer ce power play qui ne tournait pas (16,88% d’efficacité en moyenne en saison régulière), confirme le coach ontarien. Ces jours supplémentaires nous seront très utiles, même si nous n’allons pas tout révolutionner non plus. Il y a de pas mal de choses que nous voulons conserver de ce qu’avait mis en place mon prédécesseur (Ville Peltonen), à commencer par cette couverture de la zone défensive. Je n’ai jamais vu une équipe bloquer autant de tirs (26 face à Berne samedi). C’est impressionnant.»

Lausanne va en revanche tenter d’être plus agressif en zone offensive. Le mélange des genres peut s’avérer intéressant. Voire surprenant pour Davos en quarts de finale. S’ils ont lieu. Autre point positif: le temps offert à certains pour soigner leurs bobos. Mardi matin, Cody Almond, Joel Vermin, Tim Traber, Ronalds Kenins et Matteo Nodari n’étaient pas sur la glace. Au contraire de quelques juniors et du défenseur de La Chaux-de-Fonds Simon Barbero, dont la licence B a été activée. Tous pourraient être aptes au combat si les séries éliminatoires commencent comme espéré le 16 ou le 17 mars.

Un match amical?

L’évocation de ces dates nous rappelle qu’il y a désormais au minimum deux semaines d’attente à gérer. Mentalement comme physiquement. Après le sprint final de la saison régulière, le coup d’arrêt a annihilé le mode play-off. Ce mardi aurait dû laisser apparaître des joueurs dans leur bulle, les yeux de tueurs rivés sur le début des séries, prévu quatre jours plus tard. Il a transpiré l’inconnue et la crainte que le championnat ne reprenne pas.

Comment naviguer dans ce contexte inédit, qui change par ailleurs les plans de tout le monde au niveau organisationnel? «Il faut être créatif pour favoriser l’intensité quand il est temps de travailler, répond Craig MacTavish. Sinon, je ne sais pas encore précisément comment nous allons organiser notre planning. Il y a la possibilité de disputer une rencontre amicale, afin de garder le rythme mais aussi pour que j’aie l’occasion de revoir l’équipe en situation de match.»

Du côté des joueurs, comment maintenir un niveau de tension et de concentration élevé sur l’ensemble de la période? «Dans un premier temps, profitons-en pour relâcher la pression. Tout en étant impliqués à fond lorsqu’il faut l’être, soit durant les séances d’entraînement. C’est un juste milieu à trouver, explique Joël Genazzi. Il s’agit surtout de ne pas cogiter et de nous focaliser sur ce que nous pouvons contrôler: sur ce qu’il se passe sur la glace.» Et cela, en faisant comme si tout reprenait le 16 ou le 17.

Plus de préparateur

Et la préparation physique? Non-conservé au terme de l’exercice, le préparateur finlandais Teemu Oksanen a décidé de s’en aller avec Ville Peltonen et ses adjoints. Un problème? «On s’est tellement préparés durant toute la saison… De toute manière, c’était prévu que cette semaine soit plus calme en salle de force. Là, le répit est juste prolongé. Et puis, on est en 2020, on est assez professionnels pour nous adapter.»

Une chose est sûre: le champion de Suisse 2019-2020 sera aussi celui qui aura le mieux géré les deux semaines au moins de flou à venir. Pour autant que l’on puisse déterminer un champion.