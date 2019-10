Le mercato s’est animé, il y a des coups à jouer

Le HC Bienne, qui reçoit le Lausanne Hockey Club ce vendredi soir à la Tissot Arena, a lancé la saison des transferts il y a un petit peu plus d’une semaine. L’annonce de l’engagement en vue de l’exercice 2020-2021 de Fabio Hofer, l’attaquant autrichien à licence suisse d’Ambri, est tombée le 25 septembre, soit deux jours avant le déplacement du HCB à… Ambri pour le compte de la 7e ronde du championnat de National League.

Le mois d’octobre est traditionnellement le mois le plus dense en termes de négociations de contrats, dont un bon nombre finissent par être officialisés durant la trêve des équipes nationales au début de novembre. «C’est à cette période de l’année que les directeurs sportifs justifient leur salaire, explique Chris McSorley, plus de quinze années passées à flairer les bons coups du marché pour le compte de Ge/Servette. C’est maintenant qu’ils peuvent influencer l’avenir de leur club. Une mauvaise décision peut coûter jusqu’à 750 000 francs au club en fin de compte. Les équipes qui prennent des bonnes décisions posent les bases de ce qui va leur arriver à la fin de la saison suivante, à savoir si elles auront, ou non, du succès. C’est maintenant que tout se joue.»

Depuis l’annonce officielle du premier transfert de la saison 2019-2020, les tractations se sont multipliées. Directeurs sportifs, joueurs et représentants se rencontrent à travers toute la Suisse. «D’ailleurs, les restoroutes le long de l’A1 sont très bien fréquentés et ne vendent jamais autant de cafés qu’en octobre», illustre Chris McSorley. Un défenseur d’un club romand, qui a souhaité garder l’anonymat, schématise: «Si les meilleurs signent leur contrat bien avant, parfois même avant le début de la saison, comme ce fut le cas pour Leonardo Genoni avec Zoug, on évoque souvent la barre des dix à quinze premiers matches du championnat pour les très bons joueurs suisses. À ce stade, certaines équipes qui sont «dans le dur» au classement ont aussi tendance à réagir de manière très émotionnelle et cherchent à tout prix à signer des joueurs de bon standing.»

Huit hommes en fin de bail

Au LHC, Jan Alston se retrouve dans une situation très confortable en vue du prochain exercice. Avec «seulement» huit éléments du groupe actuel en fin de contrat – le gardien Luca Boltshauser, les défenseurs Jonas Junland et Petteri Lindbohm ainsi que les attaquants Dustin Jeffrey, Benjamin Antonietti, Yannick Herren, Robin Leone et Tim Traber –, le directeur sportif des Lions peut continuer de bâtir en misant avant tout sur la qualité, d’autant plus que tous les joueurs suisses faisant partie du noyau de l’équipe sont sous contrat au moins jusqu’à fin 2021. «Cela permet aussi de souffler un peu après le déménagement dans la nouvelle patinoire, explique Alston. Sportivement, cela nous donne la possibilité de cibler et de miser sur la continuité.»

A-t-il par exemple identifié des joueurs qui pourraient intéresser le LHC dans le camp de l’adversaire du jour? Au HC Bienne, Damien Riat – qui espère toutefois tenter sa chance en Amérique du Nord la saison prochaine –, le puissant ailier Mike Künzle ou encore Marc-Antoine Pouliot, dans l’attente de son passeport helvétique, seront tous libres la saison prochaine. Le directeur sportif du LHC ne dévoilera logiquement pas son jeu. «Identifier des potentielles recrues fait partie de mon job à l’année, mais je n’en dirai pas davantage. Notre priorité est actuellement de trouver ce cinquième joueur étranger.»

Atout de taille

Ailleurs dans la Ligue, quelques éléments très intéressants pourraient susciter l’intérêt du LHC: les Zougois Sven Senteler (17 buts la saison dernière) et Dario Simion, le sniper Luca Fazzini (Lugano) ou encore le défenseur suédois à licence suisse Calle Anderson (Berne) sont quelques exemples de joueurs arrivant en fin de contrat.

Atout de taille, la nouvelle arène, avec les perspectives dorées qu’elle offre désormais au club vaudois. Un puissant argument marketing, au moment de convaincre des joueurs convoités de s’engager à Lausanne. «Je suis encore dans une phase d’évaluation de ma propre équipe afin d’identifier les besoins à venir», assure toutefois Alston. Une manière habile de botter en touche.