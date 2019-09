Les Lions n’ont pas du tout fait les malins

Que ce fut compliqué! À deux jours de la reprise du championnat, le LHC est loin de s’être offert le «shoot» qu’il devait espérer sur le plan de la confiance. Trente-neuf minutes et dix-sept secondes; c’est le temps qu’il a fallu aux Lions pour enfin prendre l’avantage, mercredi soir à Sierre, au premier tour de la Coupe de Suisse. Et, au final, pour inscrire la seule réussite du match. Service minimum.

Alors, certes, le néo-promu en Swiss League (!) a quasi fait tout juste, avec ses moyens. Surtout dans sa zone, où il s’est montré aussi compact qu’agressif devant un Giovannini à son affaire. Mais Lausanne avait sur le papier largement de quoi passer une soirée plus tranquille. Et s’éviter les frayeurs qu’il s’est faites jusqu’au bout. Encore aurait-il fallu jouer de manière plus intense, plus verticale et plus précise avec le puck.

Genazzi va mieux

Passons cette rencontre. Ce match que le LHC a disputé sans Genazzi ni Vermin. Les nouvelles sont toutefois positives tant pour l’attaquant (simplement ménagé à Sierre) que pour le défenseur, de retour sur la glace lors du warm-up collectif de mercredi matin. Bel et bien commotionné (durant un entraînement), Genazzi pourrait même être de la partie vendredi à Lugano.

Sierre - Lausanne 0-1 (0-0 0-1 0-0)

Graben. 2457 spectateurs.

Arbitres: MM. Hebeisen, Mollard; Micheli, Gnemmi.

But: 40e Jeffrey (Nodari) 0-1. Sierre: Giovannini (41e Charlin); Dozin, Bezina; Smons, Meyrat; Montandon, Wyniger; Vouardoux, Devesvre; Asselin, Castonguay, Massimino; Riat, Heinimann, Impose; Vouillamoz, Rimann, Ducret; Fellay, Privet, Abreu.

Lausanne: Boltshauser; Lindbohm, Frick; Heldner, Junland; Nodari, Grossmann; Oejdemark, Anex; Bertschy, Jooris, Kenins; Leone, Jeffrey, Herren; Moy, Emmerton, Almond; Traber, Froidevaux, Antonietti.

Pénalités: 2x2’ contre Sierre; 2x2’ contre Lausanne.

Notes: Sierre sans Kyparissis, Patry (blessés) ni Bernazzi (surnuméraire). Lausanne sans Genazzi, Vermin (blessés) ni Roberts (Ticino Rockets). Sierre sans gardien de 58’53 à la fin.