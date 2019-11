Les absents ont eu tort lors d’une magnifique soirée européenne

Commençons par le négatif. Ils n’étaient que 3239 spectateurs à s’être déplacés pour ce match retour. C’est décevant, d’autant plus que les dirigeants lausannois avaient eu la bonne d’idée de pratiquer une politique de prix attractive. Au cœur d’une saison chargée où les matches s’enchaînent sur un rythme soutenu, ces parties supplémentaires peinent hélas à trouver un public.

Dommage, ce d’autant plus que le «produit» est de bonne qualité. Hormis une période intermédiaire moyenne, le spectacle était enthousiasmant face à une bonne équipe tchèque. Et lorsque le HC Plzen a appuyé sur le champignon, le match a décollé. Lors d’une troisième période folle, les deux équipes ont tour à tour eu l’occasion de se qualifier. C’est finalement lors d’une prolongation à 3 contre 3 – un pile ou face, donc – que la décision s’est faite. Le but victorieux de Cory Emmerton a fait le bonheur du LHC.

En quarts de finale, Lausanne affrontera le HF Luleå, vainqueur de cette compétition en 2015. Historiquement, les clubs suédois prennent d’ailleurs cette compétition très au sérieux puisqu’ils en ont remporté quatre des cinq éditions. Méfiance, donc. Hier, les Nordiques ont dominé Berne et représenteront un adversaire plus compliqué que Plzen.

Les Tchèques avaient en effet rejoint la Suisse le jour du match et ne s’étaient déplacés qu’avec six défenseurs et onze attaquants. De là à dire qu’ils ont préféré économiser sur les billets d’avion, il n’y a qu’un pas. Mais cela ne doit pas ternir la qualification du LHC. En espérant une plus forte affluence en quarts.