Les clés de la réussite actuelle du LHC aux tirs au but

Le point commun entre les victoires décrochées par le LHC d’Yves Sarault face à FR Gottéron, Bienne et Davos? Elles ont toutes les trois été acquises durant la séance des tirs au but. En l’espace de dix jours, les Lions ont réalisé un sans-faute dans l’exercice. Grâce à des tireurs en réussite (7 transformations sur 18 tentatives), Jonas Junland (2 sur 3) et Genazzi (2 sur 3) en tête, ainsi qu’à un Sandro Zurkirchen impeccable devant sa cage (3 capitulations sur 18 essais adverses).

Côté joueur de champ, chacun a évidemment sa propre recette, conforme à ses qualités et à ses caractéristiques. Il y a les artistes et il y a les autres, parmi lesquels se situe volontiers Genazzi. «Quand je jouais avec Josh Holden à Fribourg, il optait pour sa façon de tirer sur le moment, en avançant, selon les réactions que le gardien avait face à ses mouvements, raconte le No 79. Moi, je ne fais pas partie de cette catégorie de joueurs, car mon niveau de patinage et mes prédispositions techniques ne sont pas suffisamment élevés pour fonctionner comme ça.»

A défaut de pouvoir improviser, le défenseur lausannois joue la carte de la préparation, minutieuse, avant le match déjà. «On discute beaucoup avec Jonas (Junland) et Fabien (Hecquet, entraîneur des gardiens). Au matin de la rencontre, on analyse ensemble quelles sont les préférences du client que l’on aura en face de nous, s’il a tendance à glisser ou non, comment il positionne ses mains… Van Pottelberghe (aligné par Davos mardi), par exemple, les garde plutôt basses.» Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Zangger, Junland et Genazzi ont tiré (marqué) en hauteur, sans avoir besoin de s’employer avec une feinte latérale, l’autre soir.

Idée fixe

L’ancien joueur de Langnau et de FR Gottéron est à créditer de deux réalisations décisives dans l’exercice en deux matches. «En m’élançant les deux fois à la fin, j’ai encore eu l’occasion d’observer le comportement du gardien au cours des tentatives précédentes. Disons que ça m’a aidé, dans le sens où ça m’a conforté dans mon choix.» Une décision qui, dès qu’elle est prise, n’évolue plus, chez Genazzi. «Quand mon tour arrive, j’ai mon idée en tête. Et il n’y a plus que ça dans mon esprit. Je ne pense ni aux fans qui me poussent ou me sifflent, ni aux éventuelles conséquences d’un essai transformé ou manqué.»

Telles sont les clés du succès de Joël Genazzi aux tirs au but. «Mais elles ne sont quasi rien sans une grosse dose de réussite», tempère-t-il. Tout commence du reste lors du tirage au sort, remporté trois fois sur trois par le LHC. «Et c’est à mon avis un avantage. Dans ces conditions, on a l’opportunité de prendre les choses en main, c’est moins stressant. Et puis, on a la chance de pouvoir se dire que, derrière, Sandro (Zurkirchen) est là si on se rate. C’est un facteur psychologiquement important.»

D’autant que le dernier rempart lausannois est actuellement chaud bouillant. Son rituel à lui aux tirs au but? «Je regarde si le joueur est droitier ou gaucher, je m’adapte à sa vitesse et, ensuite, il n’y a plus que le puck qui compte à mes yeux. L’objectif est aussi de rester debout le plus longtemps possible afin de ne pas me mettre en position de vulnérabilité.»

Lecture et instinct

Pour l’ex-gardien d’Ambri, chaque tentative a son histoire. «Je ne me fie pas aux habitudes des tireurs. Sinon je cogite, j’hésite, et je suis en retard, note Zurkirchen. On ne sait jamais avec certitude ce que notre adversaire va faire, alors je préfère lire la situation et faire confiance à mon instinct du moment. Après, comme pour les joueurs de champ, il y a également une part de réussite.» A l’heure actuelle, elle est clairement du côté du LHC. Mais ne dit-on pas que la chance se provoque? (24 heures)