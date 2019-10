Les scénarios qui qualifient le LHC en Champions League

Le Lausanne HC joue sa qualification pour les 8es de finale de la Champions Hockey League mardi soir à la Vaudoise aréna face aux Tchèques de l'Ocelari Trinec (19 h 45).

Voici les scénarios qui qualifient les Lions, leaders du groupe D, en sachant que les confrontations directes feront la différence en cas d’égalité entre deux équipes. Et que le LHC possède dans ce sens une balance positive face à Minsk, tout en ayant perdu 2-1 après prolongation à Trinec.

A noter que Lausanne et Trinec auront l’avantage de jouer 1 h 45 après Minsk et Lahti (18 h). Et donc de très vite savoir ce qu’ils ont à faire.

Le classement actuel

Les scénarios

1. Son destin en main, le LHC se qualifiera pour les 8es de finale et sera assuré de terminer premier de son groupe avec tout type de victoire, mardi soir. Dans le temps réglementaire (3 points) comme au-delà (2 points). En revanche, en cas de défaite, avec 0 ou 1 point à la clé, Lausanne sera de toute manière au mieux deuxième de sa poule.

2. En cas de défaite dans le temps réglementaire (0 point), les Lions finiront deuxièmes de leur groupe et se qualifieront uniquement si Minsk ne marque pas plus qu’une unité chez lui face à Lahti.

3. En cas de défaite au-delà du temps réglementaire (1 point), le LHC sera deuxième de sa poule et se qualifiera si Minsk ne gagne pas dans le temps réglementaire (3 points).