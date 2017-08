Malley 2.0 laisse entrevoir une expérience mémorable

La patinoire provisoire du LHC a belle allure. Ouverte pour la première fois aux médias mercredi, en marge de l’entraînement matinal des Lions, l’arène temporaire de Malley (6700 places) laisse entrevoir une expérience mémorable, tant pour les protagonistes du club vaudois que pour ses suiveurs.

Une chose est sûre: dans une halle moderne, fonctionnelle et compacte, les spectateurs seront au plus proche de l’action. L’agencement intérieur semble par ailleurs gage d’effet de résonance, et donc de quelques soirées bouillantes sur le site des anciens abattoirs. Surtout si le public se met à taper des pieds sur la structure en tubulaires des tribunes. «Ça peut être très, très bruyant. On aura même la patinoire la plus bruyante du pays, à mon avis. C’est plutôt excitant, et ça montre que les choses bougent à Lausanne, se réjouit le défenseur suédois Jonas Junland. Dans le même temps, ça fait aussi un peu bizarre d’avoir déménagé durant l’été. A nous et aux fans de faire en sorte que l’on s’y sente rapidement comme à la maison.»

Inauguration le 2 septembre

Confié à une entreprise suisse spécialisée dans les constructions temporaires (Nüssli), le montage de l’arène, dont le budget est évalué à 10,6 millions de francs (il est financé à hauteur de 7,5 mios environ par le club), a été achevé dans les temps. L’inauguration est prévue le 2 septembre, à l’occasion du dernier match de préparation du LHC face aux Slovaques du HKM Zvolen.

D’ici là, les alentours ressembleront sans doute davantage à la fan-zone que les dirigeants souhaitent aménager. Et les petits problèmes techniques aperçus mercredi auront, on l’espère, disparu. On fait ici allusion aux légers trous qui apparaissent actuellement dans la glace (une panne du système de refroidissement est intervenue en début de semaine), à la buée présente sur les plexiglas ainsi qu’à la brume ambiante (le déshumidificateur ne fonctionne pas encore à plein régime).

D’un point de vue sportif, seul Cristobal Huet (au repos) manquait à l’appel, mercredi matin à Malley. Où Nicklas Danielsson, Harri Pesonen et Eric Walsky, absents samedi au Sentier, se sont entraînés normalement. Christoph Bertschy aussi. (24 heures)