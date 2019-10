Max Wärn, solution provisoire ou définitive?

La victoire de samedi face à Ambri a à nouveau mis en avant le caractère dont peut faire preuve le LHC. Diminués et menés au score (1-0) pour la sixième fois en neuf matches de championnat, les Lions se sont accrochés et ont trouvé le moyen de s’imposer, au cours d’une soirée où il a fallu bricoler pour compenser les absences simultanées d’Emmerton, de Vermin et de Kenins. Notamment en tirant davantage sur certains leaders (plus de 24’ de glace pour Bertschy, plus de 22’ pour Almond et Jooris).

Au bout d’un enchaînement de 6 rencontres en 9 jours et au coeur d’une série de 20 matches en 43 jours, disons que ce n’était pas forcément le moment idéal. Heureusement pour le LHC, ce n’était que passager. D’une part parce que Vermin (suspendu) et Kenins (raisons familiales) seront à nouveau à disposition du coach, mercredi en République tchèque, pour le compte de la Champions Hockey League. Et de l’autre car Lausanne tient enfin son cinquième élément étranger.

Qualifiée de «nécessité» par le directeur sportif, Jan Alston, depuis quelque temps, cette arrivée avait gagné en «urgence» depuis la blessure d’Emmerton, le joueur importé ayant le plus d’influence depuis le début de la saison, que ce soit en termes de volume de jeu ou d’efficacité (59% d’engagements gagnés; 2 buts et 5 assists dont 4 passes décisives). Trois semaines (et surtout dix rencontres, toutes compétitions confondues) à trois étrangers seulement, c’était exclu.

Un puissant ailier

Là où Jan Alston pouvait auparavant se permettre de sonder calmement le marché pour trouver le bon profil, il a donc d’un coup fallu accélérer la manoeuvre. Et l’attaquant finlandais Max Wärn a atterri dimanche soir à l’aéroport de Genève. Le puissant ailier de 31 ans (188 cm, 94 kg) a signé un contrat d’un mois avec option. Le temps pour le club de voir dans quelle mesure il s’intègre au sein de l’effectif lausannois, où Almond continuera vraisemblablement d’évoluer au centre tant qu’Emmerton est sur le flanc.

Max Wärn, solution temporaire ou définitive? L’avenir nous le dira. Une chose est sûre: une telle arrivée était indispensable. Champion de Finlande avec HIFK en 2011, le natif d’Helsinki était sans contrat, après une expérience inaboutie avec Jokerit en KHL la saison dernière (25 matches, 4 buts). Il a également porté le maillot de Sotchi (Rus) et de Kunlun (Chi) en Kontinental Hockey League (52 points en 173 apparitions). Le LHC espère pouvoir compter sur ses services dès mercredi du côté de Trinec.