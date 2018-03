Mission accomplie pour John Fust

Engagé durant la trêve olympique afin d’assurer le maintien du LHC dans l’élite, John Fust a accompli sa mission. Depuis samedi et leur festival face à Kloten (6-0), couplé à la défaite de leur dernier contradicteur à Langnau, les Lions ne peuvent plus être inquiétés par Ambri, à trois journées de la fin du tour de classement (9 points d’avance et des confrontations directes favorables). Le bilan du tacticien canado-suisse (46 ans) affiche trois victoires pour autant de revers. Mais il compte surtout un succès décisif acquis mardi passé contre les Léventins.

Quand on sait que Lausanne avait éprouvé toutes les peines du monde à négocier ce type de matches couperet au cours de la saison régulière, l’effet Fust prend tout son sens. D’autant que le coach intérimaire a eu une réelle influence sur ladite soirée, que ce soit dans ses choix de départ (brassage des trios offensifs et titularisation de Jakub Stepanek aux buts après la désillusion de Langnau trois jours plus tôt) ou dans sa gestion de la rencontre. Notamment dans sa capacité à remobiliser et libérer ses hommes après un premier tiers catastrophique. «C’est un motivateur hors norme», glisse Joël Genazzi.

Un travail mental

Il y a davantage que cela. Avec l’aide de son assistant Ron Pasco, John Fust a aussi globalement apporté un supplément de rigueur bienvenu. De quoi regretter de ne pas avoir tenté plus vite ce coup de sac synonyme de nouvelle dynamique? Pas selon le directeur sportif Jan Alston (lire ci-dessous).

«C’était une vraie mission, dans le sens où mon engagement portait sur une très courte durée, explique de son côté l’entraîneur. On était plutôt dans un format de tournoi, où une progression rapide était nécessaire dans un contexte de grosse pression. Quand je suis arrivé, j’ai constaté de la fragilité. Mais le potentiel pour bien faire existait. La réponse est du reste venue de l’intérieur de l’équipe. Moi, je n’ai été là que pour la libérer. Le travail du staff a avant tout été de l’ordre mental. Une fois que l’état d’esprit était optimal, on a vu des situations spéciales cohérentes, de la discipline tactique et des joueurs qui jouaient leur rôle, chacun dans son registre.»

John Fust a su trouver le moyen de remettre le LHC sur le bon chemin. L’heure arrive pour le Montréalais de se pencher sur l’offre de responsable de la formation du L4C qu’il a reçue. Entre une envie de continuer à coacher au haut niveau et une situation familiale actuellement stable dans la région lausannoise, son cœur balance. «Je vais me laisser un peu de temps.»

Jan Alston: «On devait peut-être passer par là»

Jan Alston, on vous imagine soulagé, désormais que le maintien du LHC est acté…

Le job a été fait. Il fallait le faire, on savait ce qui nous attendait dans ce tour de classement, et je suis satisfait du travail réalisé par John Fust et son assistant (ndlr: Ron Pasco) ainsi que de la réaction montrée par l’équipe.

À cet égard, éprouvez-vous un quelconque regret de ne pas avoir remplacé Yves Sarault plus tôt?

Pas du tout. Et puis, ce serait trop facile de le dire par après. En revanche, je regrette que les joueurs n’aient pas été en mesure de réagir avant la trêve olympique.

Comment l’expliquez-vous?

Il faudra faire un bilan à tête reposée. Mais, dans un sens, je me dis que ça doit faire partie de l’apprentissage du groupe. On devait peut-être passer par là pour grandir et comprendre comment il faut jouer dans cette Ligue. Je crois que cette expérience ne peut que nous servir pour la suite. J.R. (24 heures)