Ne surtout pas réveiller la bête bernoise endormie

À la mi-championnat, le CP Berne est actuellement éliminé de la course aux play-off. Titrée lors de trois des quatre dernières années, la formation de la capitale a vécu un début de saison pour le moins compliqué. Problème? Cela ne s’est pas franchement amélioré par la suite puisque les Ours ont perdu sept de leurs dix dernières rencontres. Et dire que la puissante formation n’a perdu «que» le gardien Leonardo Genoni (Zoug) et le joueur de centre Gaëtan Haas (Edmonton Oilers).

Méfiance toutefois. En effet, le club de la capitale vient d’enrôler un gardien étranger pour tenter d’endiguer l’hémorragie. Sans convaincre, Berne s’est appuyé sur un excellent Toni Karhunen pour gagner à Genève mardi dernier (1-2). Si tout n’est pas rose à la PostFinance Arena pour autant, ce bol d’air a probablement libéré plus d’une individualité dans un vestiaire qui ne demande qu’à rugir à nouveau.

L’avant-match

Vaudoise aréna, vendredi 19h45

Almond

Blessé depuis désormais trois semaines, Cody Almond n’est toujours pas prêt à reprendre le jeu. Évolution notoire, il s’entraîne désormais avec le reste de l’équipe. Comme il est toujours porteur d’un maillot distinctif, le Canado-Suisse ne semble toujours pas prêt à réintégrer l’alignement. Benjamin Antonietti manquera aussi à l’appel.

Heureux événement

Laissé au repos cette semaine en Coupe d’Europe, Tobias Stephan a assisté à la naissance de son deuxième enfant, une fille. La petite Julie et sa maman se portent bien. Le gardien du LHC, lui, sera à nouveau à disposition de son entraîneur.

Invaincu, Berne, qui se déplace ce vendredi soir à la Vaudoise aréna, n’a toujours pas gagné contre le Lausanne HC. Pire, les Ours n’ont pas glané le moindre point malgré deux matches à domicile face aux Lions. Le dernier déplacement du SCB à Lausanne s’est soldé par un sec 5-0.

