On se rapproche de play-off à huis clos stricts

On se dirige donc vers des play-off à huis clos. Selon différents sons de cloche récoltés, la séance de la Ligue de mardi à Egerkingen a confirmé la tendance. Ou plutôt la volte-face opérée par les dirigeants la semaine dernière, principalement en raison des coûts (on parle de 500 000 francs de revenus liés aux droits TV à rétrocéder par club) et des procédures juridiques qu’engendreraient un arrêt complet du championnat. Ou comment opter pour la moins pire des décisions, la moins dommageable.

Pour le moment, rien n’a cependant été entériné concernant la suite de la saison de National League et de Swiss League, mise en pause jusqu’au 15 mars depuis lundi passé. Le vote est prévu pour vendredi à 13 h à Ittigen, soit une fois que le Conseil fédéral se sera exprimé en faveur de la levée, du maintien ou du renforcement des mesures en vigueur.

A vrai dire, les autorités et l’évolution de la situation du coronavirus en Suisse semblent désormais être les seules barrières potentielles au coup d’envoi des play-off de National League. Soit dans le cas où le Conseil fédéral ordonnait de lui-même une suspension prolongée ou un arrêt du championnat, à l’image du hockey allemand. Sinon, tout porte à croire que la saison reprendra ses droits mardi prochain (le 17). Dans un format qui doit encore être acté (best of 7 ou best of 5?) et en tenant compte de plusieurs scénarios éventuels. Que faire si un canton décide de mettre en place des restrictions empêchant la simple tenue d’un match de hockey sur glace, même sans public? Et si un membre d’une équipe est infecté par le covid-19?

Autre question: organiser des rencontres avec spectateurs tout en restant sous le seuil des 1000 personnes fixé provisoirement par le Conseil fédéral sera-t-il permis? Selon nos informations, le LHC avait réfléchi à une alternative pour accueillir jusqu'à 900 spectateurs avec des mesures sanitaires strictes. Mais il semble qu'une large majorité des clubs ne soit pas favorable à cette solution, dont l’application serait liée à un souci d’uniformité.

Autre ligue, autre réalité

Engagé en finale de MySports League face à Bâle, le HCV Martigny s'apprête de son côté à disputer l’acte I de la série devant 900 spectateurs, jeudi soir au Forum d’Octodure. Autre ligue, autre réalité? «Les délégués de la Regio League ont décidé que les clubs de MySports League devaient respecter les directives de leur canton de manière individuelle. Au contraire de la National League et de la Swiss League, où les clubs avaient choisi une égalité de traitement pour les deux dernières journées de la saison régulière, malgré des restrictions différentes selon les cantons», nous a expliqué Manuela Hess, responsable de la communication de Swiss Ice Hockey.

Il devrait en être de même pour les play-off. Et pour des play-off à huis clos stricts.

