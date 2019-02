Où est passé ce Yannick Herren, si dominant en début de saison?

Fin septembre, Yannick Herren était flamboyant. Flanqué du robuste Ronalds Kenins et du lumineux Dustin Jeffrey, l’ailier marquait quasi les yeux fermés. Résultat de ce début de saison plein? Quatre matches, sept points et un statut de meilleur compteur de la ligue à la clé. Rien que ça.

Offensivement, le serial buteur était dangereux à chaque présence comme l’indiquent ses statistiques. Avec une moyenne de 10,33 tirs cadrés toutes les 60 minutes de jeu, il était le Vaudois le plus remuant. De loin. «Quand tu as un rôle offensif et que tu as du temps de jeu, tout est plus simple», détaille-t-il. Ses 16’28” de présence par soirée confirment ses dires. D’autant plus qu’il évoluait constamment sur l’une de deux premières lignes du LHC avec fréquemment Dustin Jeffrey avec lui. Un atout majeur.

Coup d’arrêt

La différence avec la situation d’aujourd’hui est immense. Presque cruelle. «C’est vrai que cela semble bien loin, soupire-t-il. En hockey comme dans beaucoup de domaines de la vie, le mental joue un rôle majeur. Actuellement, on peut dire que je ne suis pas en pleine confiance. Depuis mon retour de blessure, je travaille beaucoup. J’espère être récompensé bientôt.»

Lors du dernier match face à Bienne, il n’a patiné que durant… 1’36”. Condamné à poncer le banc à la suite d’une erreur en zone offensive, Herren a assisté de loin à la belle victoire lausannoise. «Ce n’était pas une punition, a tempéré son entraîneur, Ville Peltonen. Mais il y avait des joueurs qui devaient en faire plus. Et j’ai modifié mon alignement pour essayer quelque chose. Cela a fonctionné.»

Rôle moins en vue

Mais toujours est-il que le N° 11 des Lausannois n’est plus l’une des pièces majeures du puzzle de l’entraîneur des Lions comme il l’était dans un passé proche. Aujourd’hui, il patine tantôt en quatrième ligne, tantôt avec le statut peu enviable de 13e attaquant. Ses 9’30” par match ne lui permettent pas de s’exprimer aussi naturellement que par le passé. «Tu perds forcément un peu le rythme, mais c’est à moi de m’adapter», souffle-t-il.

Moins de temps de jeu avec un rôle moins offensif. Nul besoin d’aller chercher plus loin les raisons de sa baisse de régime. Un constat que ne partage pas Ville Peltonen. «Dans cette équipe, que tu joues en 1re ou en 4e ligne, tu dois faire les mêmes choses sur la glace. Il n’y a pas de rôles offensifs et de rôles défensifs.» Certes, mais il est tout de même plus aisé de briller avec, au hasard, Dustin Jeffrey à ses côtés. Et la forme, dans tout ça? Habituellement rapide sur son aile, Yannick Herren semble avoir rétrogradé d’une vitesse depuis son retour au jeu, début janvier. «Je le ressens aussi, admet-il. Je travaille sur l’explosivité pour tenter de revenir à mon meilleur niveau.»

Une chance à Davos?

Écrire que le Valaisan est au fond du trou serait excessif. L’humeur semblait bonne jeudi, d’autant plus qu’il fêtait ses 28 ans. «C’est important de ne pas perdre l’objectif commun de vue, détaille-t-il. Mais à titre personnel, j’espère qu’il verra comment je m’entraîne et que je ne triche jamais. J’espère qu’il décidera de me faire jouer davantage.» Ce «il» fait évidemment référence à Ville Peltonen, entraîneur du LHC. Le technicien finlandais regrette également la situation actuelle de son N° 11. «Il a été blessé au moment où les joueurs commencent à travailler en vue des play-off, détaille-t-il. Là où la montée en puissance s’effectue. Ce n’était pas le meilleur moment.

Désormais j’attends de lui une progression. Ce n’est pas le seul, mais il fait partie des joueurs qui doivent apporter plus.»

Paradoxe de la situation? Yannick Herren veut une opportunité pour montrer qu’il peut apporter plus, tandis que le coach attend que Yannick Herren apporte plus avant de lui donner une autre opportunité. Et si le hasard, qui n’a pas servi récemment la cause de l’ancien junior de Viège, venait à sa rescousse? Avec la possible absence de Ronalds Kenins (lire ci-contre), les cartes offensives pourraient être redistribuées. Une place pourrait se libérer sur la triplette de Cory Emmerton et du nouveau venu Mika Partanen.

Cantonné au rôle de treizième attaquant, Yannick Herren piaffe. (nxp)