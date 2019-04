Peltonen: «On n’était pas encore prêts»

Des erreurs défensives, encore...

Cela a été un dernier match à l’image de la série. Et je comprends la déception de mes joueurs. Ils ont fourni de gros efforts durant toute la saison, montré leur force de caractère si souvent. Mais il faut reconnaître que Zoug était très fort.

Que retenez-vous de cette demi-finale?

On n’était pas encore prêts. Le changement ne se fait du reste pas en un claquement de doigts. On a franchi une étape, mais on doit encore grandir. Notamment dans la manière d’aborder ce genre de matches où l’adversaire ne donne rien et vous punit à la moindre erreur. C’est de l’apprentissage.

Et personnellement? Des regrets? Une fierté?

Toutes les décisions qu’on a prises nous ont semblé être les meilleures sur le moment. Maintenant arrive le temps de la remise en question globale. Mais s’il y a une chose qui me rend fier, c’est l’unité qu’a dégagé ce groupe. Ce LHC est une vraie équipe.

(nxp)