Peltonen hausse le ton et envoie un signal fort

Basta! En français: assez! Ou en finnois: «tarpeeksi»! En un mot: stop! Fini le Ville Peltonen gentil, celui qui fait confiance, qui redonne une chance, encore et encore. Est-ce allé trop loin? Le revers de mardi face à Zoug (3-0), concédé sans panache ni révolte, sans émotion, alors qu’on attendait ne serait-ce qu’un sursaut d’orgueil après une série de sept défaites en dix matches avant la trêve, a en tout cas parlé en faveur de cette thèse.

Non pas que le LHC a été à la rue, loin de là. Mais c’est comme si les Lions étaient là pour faire leur job et rien de plus. A se regarder sans broncher, leaders (et soi-disant leaders) compris. Aucun sentiment d’urgence dans l’air. A la limite de la complaisance. Sans âme. Inquiétant.

Il fallait un électrochoc pour secouer ce Lausanne qui s’enlisait. Il est venu de Ville Peltonen. Pouvait-il en être autrement? C’est une autre question. Une chose est sûre, à partir d’un certain point, le risque de perdre la mainmise sur son vestiaire existe. Et il faut taper du poing sur la table. Rappeler qui est le patron. Montrer qu’on sait aussi hausser le ton et faire des choix forts. Qu’il y a des limites pour tout le monde. Et que chacun doit adhérer au collectif et se battre pour lui. Sinon basta! Ou «tarpeeksi»!

Courage et affirmation

Jonas Junland sera rétrogradé au bout du banc du LHC, ce vendredi. Si tant est qu’il soit dans l’alignement (Peltonen ne l’a pas confirmé). Exit le top 6 défensif, en tout cas. Et fini le power play. Un sacré signal envoyé par l’entraîneur, un soir de derby lémanique. D’autant que l’arrière suédois est le joueur dans l’équipe qui avale le plus de temps de jeu depuis le début de la saison (20’49 en moyenne). Et qu’il utilise l’une des quatre licences étrangères à disposition.

On peut y voir du courage. Ou une étape dans le processus d’affirmation du coach finlandais. Au moment d’évoquer cette décision, celui-ci ne s’est pas épanché. Mais son discours était lourd de sens. «A partir d’un certain point, il faut faire des changements. Actuellement, on a besoin de guérir en tant qu’équipe. Et de s’assurer que tout le monde est présent et croit en ce que l’on veut faire.» On vous laisse lire entre les lignes.

La rétrogradation de Jonas Junland vise aussi sans doute à piquer au vif le principal intéressé, qui n’est trop souvent que l’ombre de lui-même cette saison et dont le body language ne transpirait pas l’implication, mardi. Elle comporte également la possibilité de perdre le Suédois pour de bon, mentalement. Lui dont le rôle d’assistant-capitaine avait été retiré durant l’été. Lui qui ne joue rien à Lausanne, sur le long terme, puisqu’il quittera le club vaudois au printemps.

Dans ce sens, la venue d’un cinquième étranger (ne serait-ce que pour apporter davantage de concurrence) devient de plus en plus nécessaire à mesure que les jours passent. Pour le reste, l’entraînement de jeudi matin a déjà démontré que la décision de Ville Peltonen avait eu un effet sur les Lions. «Je vois des choses que je n’ai jamais vues», a lancé un joueur à propos de la séance, d’une intensité rare cette saison.

Le système en question

Puisse le jeu du LHC s’en ressentir en match dès vendredi, après une prestation empreinte de passivité face à Zoug. «Ce n’est pas comme ça que l’on veut jouer a rappelé le coach. Notre jeu doit ressembler à un cycle continu, que ce soit avec ou sans le puck. L’attaque et la défense doivent être liées. Une attaque de qualité vous donne une chance de bien défendre, de manière agressive, dès la zone offensive. Et vice versa. Mais, le problème, c’est que l’on commence trop de shifts sans la possession. On patine après la rondelle, on n’est plus assez frais pour aller fore-checker et on recule… Ce qui est certain, c’est que tu ne peux pas créé grand-chose de dangereux si tu ne gagnes pas un duel ou si tu ne vas pas faire le job devant la cage adverse. Ce sont ces fondamentaux-là que l’on doit retrouver.»

Lausanne doit réapprendre à se faire mal. En équipe. Encore une fois. La preuve qu’implanter une culture de la gagne, avec ses leaders, n’est pas aisé. Ville Peltonen y est allé de son électrochoc, jeudi. Et a changé la donne. Jusqu’à quand?

LHC - GSHC, l'avant-match

Du changement devant aussi Avec la rétrogradation de Jonas Junland, Petteri Lindbohm devrait faire son apparition en power-play, vendredi. Alors que le traditionnel partenaire du Suédois en défense, Fabian Heldner, fera vraisemblablement la paire avec Robin Grossmann. Selon la configuration de l’entraînement de jeudi, Ville Peltonen prévoit également de brasser ses trios offensifs, en séparant à nouveau Christoph Bertschy (avec Jooris et Kenins), Dustin Jeffrey (avec Almond et Herren) et Joel Vermin (avec Emmerton et Moy). Benjamin Antonietti (ménisque) est toujours indisponible.

Deux retours à Genève Chez les Aigles, Gauthier Descloux, Sandis Smons, Jeremy Wick et John Fritsche sont annoncés blessés, alors que Tim Bozon est toujours suspendu et que Stéphane Charlin, Stéphane Patry ainsi que Mathieu Vouillamoz préparent le Mondial M20 avec la Suisse. L’entraîneur Pat Emond enregistre cependant les retours de Roger Karrer (maladie) et d’Eliot Berthon (blessure).

Le grand jeu pour Rochette En vacances dans la région, Théo Rochette s’est entraîné avec la première équipe du LHC, jeudi matin. L’ancien junior lausannois, récemment acquis par les Remparts de Québec (LHJMQ), a pris «beaucoup de plaisir». Sur la glace comme en dehors, d’ailleurs, puisqu’une place dans le vestiaire des Lions, à son nom, l’attendait à son arrivée. C’est ce qu’on appelle sortir le grand jeu. L’attaquant de 17ans s’entraînera avec le LHC jusqu’à dimanche.

Le chiffre: 2 Comme le nombre de points récoltés par le Lausanne Hockey Club lors des sept derbys romands qu’il a disputés jusqu’ici cette saison. Bilan: sept défaites, dont deux concédées au-delà des 60 minutes réglementaires. Il serait temps que les Lions mettent fin à cette série. C’est en tout cas leur dernière chance de le faire face à leur rival lémanique à domicile, après avoir perdu deux fois à la Vaudoise aréna contre les Aigles depuis le début du championnat.