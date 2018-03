Pesonen, une dernière semaine réussie pour la route

Le mot d’ordre est clair: classer l’affaire. Après avoir engrangé trois unités cruciales face à Ambri, le LHC n’a plus qu’à finir le travail. Lisez assurer mathématiquement son maintien dans l’élite. Ce sera chose faite dès samedi soir en cas de victoire dans le temps réglementaire contre Kloten, couplée à une défaite en 60 minutes des Léventins sur la glace de Langnau. Derrière, il ne resterait que trois journées à disputer dans le tour de classement. Et, avec neuf points d’avance sur Ambri ainsi qu’un bilan des confrontations directes favorable, les Lions ne pourraient plus être inquiétés.

Pure spéculation, certes. Il n’empêche que le scénario n’a rien de loufoque, au regard du coup que les Tessinois ont dû prendre sur la tête lors de la soirée de mardi à Malley 2.0 et des bienfaits que celle-ci a forcément eus sous les casques des joueurs vaudois. Ces derniers abordent par ailleurs leur rendez-vous du samedi sur une série de six succès à domicile face à Kloten. Et avec la perspective d’un déplacement chez ce même cancre de National League trois jours plus tard.

Avec quel gardien?

Les voyants sont donc plutôt au vert, pour le LHC. «À condition d’évoluer avec une passion identique à celle affichée durant les deuxième et troisième tiers contre Ambri», nuance John Fust. Autre facteur potentiellement déterminant: la prestation du gardien. Une chose est sûre: le Tchèque Jakub Stepanek, décisif mardi, ne sera pas en mesure de tenir sa place en raison d’une gêne au bas du corps. Qui de Huet ou de Zurkirchen sera titularisé? Vendredi matin, le staff technique lausannois n’avait pas encore arrêté son choix. L’un des deux hommes en panne de certitudes et simultanément mis de côté pour le match capital de mardi devra toutefois être capable de relever la tête.

Pour le reste, c’est Harri Pesonen qui remplacera numériquement Stepanek au sein de la légion étrangère vaudoise. Préféré à Frattin (en l’absence de Junland), l’attaquant finlandais (12 buts et 17 assists en 41 rencontres), plus souvent surnuméraire que sur la glace en 2018, compte bien marquer les esprits. Histoire de participer au sauvetage définitif des Lions et de s’ouvrir des portes en vue du prochain championnat. «Les dirigeants m’ont fait savoir que je ne faisais pas partie des plans pour la suite», révèle l’ailier de 29 ans, en fin de contrat (lire également ci-dessous). «Mais je veux tout faire pour terminer sur une bonne note et contribuer à ce que la semaine qui arrive soit la dernière de notre saison.»

Le trio qu’il devrait former samedi avec Vermin et Froidevaux a les moyens de faire des étincelles.

Harri Pesonen: «Je m’en vais avec un dernier goût amer»

Harri Pesonen, vous allez quitter le LHC après y avoir passé quatre saisons. Que retenez-vous?

Plein de souvenirs positifs, tout d’abord. Notamment des moments très intenses en play-off face à Berne lors de ma première année. Quand je repense à l’atmosphère de Malley durant cette série, j’en ai encore la chair de poule. Ça a été un réel bonheur de jouer devant ces fans, de vivre dans cette ville de hockey et dans cette région magnifique. J’ai aussi rencontré de super types, j’ai eu beaucoup de plaisir à former des trios complémentaires sur la glace avec Alain (Miéville) et Ossi (Louhivaara) ou avec Eti (Froidevaux) et Eric (Walsky). Lorsque l’alchimie est bonne, que tu te trouves les yeux fermés avec tes équipiers, c’est tellement beau!

Partez-vous avec un sentiment de frustration?

Dans un sens, après quatre ans passés ici, c’est le moment. Mais d’un autre côté, ma récente situation a été difficile à avaler. Les choix tactiques ont voulu que je sois surnuméraire. Je suis un compétiteur, je veux jouer. Alors disons que je m’en vais avec un dernier goût amer.

Où espérez-vous rebondir durant l’été?

En Suisse, dans l’idéal. Je sais que mon agent travaille dans cette direction. On verra. Une chose est sûre: c’est encore trop tôt pour rentrer en Finlande. J.R. (24 heures)