Piqûre de rappel au Tessin

Bien sûr, Benjamin Conz, le gardien léventin, a été fantastique. Oui, en fin de match, il a fait le désespoir de Torrey Mitchell, de Jonas Junland et de Loïc In-Albon. Ce dernier, d’ailleurs, n’en revenait toujours pas dans les couloirs de la glaciale Valascia: «Je ne sais pas comment il a fait pour l’arrêter.»

Mais si les Lausannois se sont retrouvés dans une position où ils devaient pousser tant et plus en fin de rencontre, c’est aussi parce qu’ils n’avaient pas «fait le job» plus tôt dans la rencontre.

Au moment de disserter sur cette deuxième défaite consécutive, le défenseur Jonas Junland et son coach Ville Peltonen semblaient avoir ouvert le dictionnaire des synonymes à la page «paresse» avant de parler. «Nous avons négligé notre jeu» pour le joueur. «Les gars doivent revenir à une attitude plus humble» pour l’entraîneur. Acte de contrition ou discours formaté pour les micros? L’option 1 semble être celle à retenir. La dernière phrase de Ville Peltonen a d’ailleurs sonné comme un aveu d’agacement. «Parfois, lorsque l’on a trop de succès, on peut avoir tendance à s’endormir, a-t-il poursuivi. Et c’est pourquoi je ne suis pas satisfait de cette rencontre. Défensivement, il n’y a pas grand-chose à redire. Mais de l’autre côté de la glace… Là, ce n’était vraiment pas bon. Nous n’avons pas fait les efforts nécessaires pour marquer plus qu’un seul but.»

Si Boltshauser – très bon – n’a capitulé qu’à deux reprises, il a été battu à la suite de deux erreurs individuelles lourdes de conséquences. Il y a d’abord eu la perte de puck de Ronalds Kenins en zone offensive, avant la passe aveugle fatale d’un Genazzi décidément peu inspiré ces temps. Une mauvaise passe à l’image de… la mauvaise passe qu’il traverse depuis le début de saison.

«Une confirmation»

Le défenseur international n’a en effet marqué que trois points lors des neuf derniers matches. Largement insuffisant. Cette offrande pour le 2-1 de Marco Müller a couronné son passage à vide. Malgré ces deux trous d’air individuels, Lausanne n’est pas passé loin de la victoire pour autant. Preuve que le potentiel de cette équipe n’est en rien à remettre en question malgré la double défaite de ce week-end. «Je ne dirais pas qu’il s’agit là d’un retour sur terre, mais juste d’une confirmation: ce championnat est si serré que tu ne peux pas te permettre de rentrer sur la glace un soir sans être à 100%», détaillait Junland.

Les Lions ont une semaine pour se remettre sur le droit chemin avant de se rendre à Fribourg vendredi. (nxp)