Pour le LHC, le spectre du play-out existe bel et bien

L’endroit ajoute un côté glauque à une situation qui fait déjà tout sauf rêver à la base. Art on Ice oblige, c’est sous la tente de la patinoire de la Pontaise que le LHC a pris ses quartiers, cette semaine. Ventilation à fond, glace en souffrance, filets en guise de plexiglas, bancs introuvables, les Plaines-du-Loup n’inspirent pas franchement l’enthousiasme. Elles ne participent en tout cas pas à servir de remontant à l’approche du week-end. De ce samedi qui fera office de coup d’envoi des tant attendus play-off de National League. Que les Vaudois ne disputeront pas pour la deuxième fois depuis leur retour dans l’élite, après l’exercice 2015-2016.

Là où le grand huit déchaîne les passions médiatiques et populaires, le LHC doit donc à nouveau composer avec la triste réalité du tour de classement. «On ne va pas se le cacher: ça fait ch…, concède l’attaquant lausannois Benjamin Antonietti. Ce qui nous reste à jouer n’a rien de plaisant, mais il faut croire qu’on l’a mérité. À nous de l’assumer, désormais.»

À la différence d’il y a deux ans (10 unités d’avance sur la 11e place au terme de la saison régulière), les Lions n’abordent cette fois pas leur série de six matches de placement en toute décontraction. Car le spectre du play-out réservé aux deux cancres finaux est aujourd’hui bien présent. Six points. C’est le matelas à disposition du LHC par rapport au onzième du championnat, Ambri. Dans le format du tour de classement, c’est beaucoup et peu à la fois. Une défaite samedi à Langnau (20 h 15), couplée à une victoire des Léventins sur Kloten, et l’écart peut potentiellement être réduit de moitié avant une confrontation entre les deux adversaires directs mardi prochain à Malley 2.0.

Entre inquiétude et confiance

Le scénario fait froid dans le dos. «C’est tendu, admet Antonietti. D’autant qu’on n’a pas non plus la sérénité d’une équipe qui a bien géré sa saison jusque-là.» Pas de panique, en revanche. Simplement de la préoccupation. Au sein du vestiaire comme du directoire. Le remplacement d’Yves Sarault par John Fust à la bande, l’engagement d’un gardien étranger – le Tchèque Jakub Stepanek – ainsi que le silenzio stampa imposé durant les trois semaines dévolues à la trêve olympique peuvent en témoigner. «Il y a un peu d’inquiétude, confirme le directeur sportif Jan Alston. Mais, dans le même temps, ce que j’ai vu depuis la reprise me donne confiance en vue des échéances qui nous attendent.»

Dans le sprint final d’un exercice raté, le LHC n’a plus rien à gagner. Il doit néanmoins encore sauver les meubles. Pénible contexte en marge duquel il a entrepris ce qui lui semblait nécessaire à la réalisation de ce dernier objectif en tablant par ailleurs sur son slogan. L’union fait la force. L’adage du club vaudois n’a rarement fait aussi sens qu’aujourd’hui. Lui reste à espérer que, après des mois de manque de cohésion, tout le monde soit prêt à tirer à la même corde simultanément. Et ce dès samedi. Car, de son côté, Ambri a activé le mode combat depuis fin janvier déjà. (24 heures)