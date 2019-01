Pourquoi le LHC fera les play-off

Il y a, certes, un contenu qui n’est globalement pas très convaincant depuis Noël, principalement sur le plan offensif. Hormis les deux victoires acquises à domicile face aux deux plus mauvais élèves de la Ligue (Rapperswil et Davos), le LHC carbure à un rythme de 2,1 buts marqués par match en 2019 (8 rencontres). Mais le club vaudois est toujours sur la barre, avec 5 points d’avance sur la neuvième place et 2 unités de retard seulement sur le troisième rang, alors qu’il n’affiche plus qu’une partie de plus que ses adversaires directs au compteur.

Malgré la complexité de la tâche qui attend les Lions ce mardi soir à Zurich, il y a de quoi envisager le sprint final de la saison régulière avec optimisme. Parce qu’en dehors d’une situation comptable «positive», au moins trois signaux potentiellement décisifs sont au vert.

1. Un calendrier avantageux

Après le déplacement du Hallenstadion, Lausanne jouera cinq de ses sept matches agendés en février à Malley 2.0, où il évolue avec un certain niveau de confiance. Au vu de son statut de deuxième équipe la plus efficace de National League à domicile (2,1 points par sortie en moyenne) derrière Berne, c’est clairement un avantage.

Et puis, les Lions disputeront leurs deux autres rencontres du mois sur la glace de Davos et de Rapperswil. Il y a moyen de faire la différence avant les trois dernières journées du tour de qualification, début mars. Autre donnée non-négligeable: le LHC affrontera encore Lugano (9e) et FR Gottéron (10e) à respectivement une et deux reprises, à chaque fois à la maison.

2. Des situations spéciales bien maîtrisées

Depuis quatre rencontres, Lausanne a marqué plus de buts en situations spéciales (5) qu’à égalité numérique (3). Cela sous-entend quelques soucis à 5 contre 5, mais c’est également le signe d’un power play qui tourne. Avec 21,4% d’efficacité sur l’ensemble de la saison, le LHC peut du reste se targuer d’afficher les meilleures statistiques de la Ligue en supériorité numérique.

Ajoutez une étiquette d’équipe la plus disciplinée du pays en termes de pénalités mineures (3,1 x 2’par match) ainsi qu’un box play au-dessus de la moyenne (83,5%, 4e ratio du championnat); vous obtenez au final une excellente gestion des si importantes situations spéciales.

3. Une vraie marge de progression

Si les Lions peinent, depuis quelque temps, il faut aussi dire qu’ils souffrent des absences (Boltshauser, Junland, Mitchell), évoluant lors des deux dernières semaines et demie à trois étrangers, dont un Jeffrey visiblement diminué. Dans ce sens, ils possèdent une vraie marge de progression. Non seulement au regard des retours de blessure prévus (Boltshauser tout prochainement, Junland mi-février), mais également en prenant en compte l’engagement d’un nouveau renfort importé, l’attaquant finlandais Mika Partanen, dont l’arrivée a été officialisée lundi.

Et puis, combien sont-ils à avancer simultanément à un rythme inférieur à leurs standards potentiels (Vermin, Moy, Kenins, Herren, Froidevaux, pour ne citer que des attaquants)? Suffisamment pour en déduire que la qualité intrinsèque du LHC vaut largement une place en play-off. A condition d’afficher le bon état d’esprit. (nxp)