Quand l’ancien élève tente de prendre le pouvoir

Cela pourrait être l’histoire classique de l’ancien élève qui aspire à dépasser le maître. «Mais je suis prêt à parier que Kari vous dira que notre relation a toujours été d’élève à élève», sourit Ville Peltonen. Kari, c’est Kari Jalonen. Le coach avec qui il a fêté son dernier titre en tant que joueur (champion de Finlande avec le HIFK en 2011). L’entraîneur qu’il a assisté durant quatre ans (en sélection nationale puis au CP Berne, avec un sacre à la clé) avant de voler de ses propres ailes. L’homme qu’il affronte désormais en National League, duel No 6 ce vendredi soir à la Vaudoise aréna (3-2 pour Jalonen).

«Kari fait partie des personnes que je considère comme mes amis. Il a eu beaucoup d’influence sur moi, commence Peltonen. D’abord quand je jouais sous ses ordres, puis lorsque j’ai rejoint son staff. Si j’étais bien préparé à la réalité du métier de coach principal au début de mon aventure avec le LHC (ndlr: été 2018), c’est grâce à lui. J’ai appris tous les jours à ses côtés. De la même manière que lui apprend au quotidien de tous les gens qu’il côtoie. C’est dans ce sens qu’il vous dira que notre relation a toujours été d’élève à élève. Il est comme ça, sans cesse à l’écoute. C’est ce qui fait son succès.»

Philosophie commune

Le jeu et l’humain. Deux principes indissociables de la philosophie de l’un comme de l’autre. Ville Peltonen s’est-il inspiré de son mentor sur ce point? Ou s’est-il simplement reconnu en lui au début de leur collaboration, au HIFK? «Disons que j’étais d’accord sur sa façon de voir les choses sur bien des aspects. Peut-être parce que j’avais moi aussi déjà accumulé pas mal d’expérience en tant que joueur, répond le tacticien lausannois, 36 ans à l’époque (et 13 ans de moins que Jalonen). Il y a une règle avec Kari: les joueurs jouent et les coachs coachent. C’est très clair. Mais, derrière cette réalité qui en fait un excellent leader, il y a une faculté à avoir une vision d’ensemble qui m’a plu. Que ce soit dans la gestion d’une saison, faite dans le calme et avec patience, ou dans le management d’une équipe. Se connecter à tout le monde. Comprendre comment chaque individu d’un contingent de 25 joueurs perçoit les choses. Le faire progresser à l’intérieur du groupe et de manière à faire grandir le collectif. C’est un sacré challenge.»

Un défi que partagent les deux entraîneurs, au-delà de leurs aspirations tactiques, également semblables dans les grandes lignes. C’était surtout vrai la saison dernière, aux débuts de Ville Peltonen le headcoach. Celui-ci a toutefois profité de l’été – et des arrivées de certains renforts – pour faire évoluer son système. Et se démarquer de son mentor tout en restant celui qui le connaît le mieux parmi les adversaires du CP Berne en National League.

Un avantage au moment de le recevoir à la Vaudoise aréna? «Je ne le vois pas ainsi. Car c’est d’abord sur notre propre jeu qu’on se focalise. L’adversaire change à chaque match, au contraire de ce qu’on essaie de mettre en place.» Soit une unité capable de bousculer l’ordre établi en Suisse. À commencer par le CP Berne de Kari Jalonen, champion en titre. Ou quand l’ancien élève tente de prendre le pouvoir.