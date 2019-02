Ronalds Kenins gêné par un problème de dos

Jeudi, après quelques minutes d'entraînement, Ronalds Kenins est venu à la bande pour parler avec le physio. «Mon dos», a-t-il pointé du doigt. Après avoir essayé durant quelques minutes de poursuivre la pratique, le Letton à licence suisse a été contraint de quitter ses coéquipiers. L'entraînement n'était vieux que d'une petite demi-heure, mais l'ancien joueur des Zurich Lions en a eu assez.

Dans ces circonstances, sa présence à Davos vendredi soir est, au mieux, remise en doute. «Voilà, nous pouvons dire que c'est remis en doute, a soufflé Ville Peltonen. Il ne s'est pas fait mal lors du dernier match. C'est quelque chose qui l'embête depuis quelques temps et nous nous montrons précautionneux pour ne pas empirer la situation.»

Au rayon bonne nouvelle, Luca Boltshauser a manqué l'entraînement pour une bonne raison. Le gardien du LHC a assisté à la naissance de son second enfant. Point de rechute à l'horizon pour celui dont le retour de blessure est de plus en plus proche. (nxp)