«Signer au LHC, c’est peut-être le meilleur risque que j’ai pris»

L’heure approche. Cristobal Huet prendra sa retraite ce samedi soir à Malley 2.0 aux environs de 22 h 30. Après avoir livré face à Langnau le dernier épisode des 24 saisons qui garnissent sa fantastique carrière professionnelle. À 42 ans, le monument du hockey français, grand artisan des exploits du LHC depuis 2012, s’en va avec des souvenirs plein la tête. Des moments forts qu’il retrace en notre compagnie, de Grenoble à Lausanne en passant par la NHL et la Coupe Stanley de 2010.

Cristobal Huet, dans quel état d’esprit êtes-vous, à quelques heures de la fin de votre carrière?

Je suis plutôt bien avec moi-même, même si la saison a été compliquée. J’ai évité de regarder en arrière le plus longtemps possible, mais, depuis qu’on s’est sauvés, plein de choses me sautent à la figure. Et ce n’est sans doute pas terminé.

Est-ce difficile de dire stop?

Oui et non. Disons que je m’attends à ressentir un manque. Mais, en même temps, je suis fatigué, tant physiquement que mentalement. Ça a été dur de jouer de la façon dont j’ai joué cette saison. J’ai été frustré tous les jours de ne pas être capable de faire mieux, de paraître à moitié pas mal, avec la vieillesse et le genou. En fait, ça m’énerve un peu de finir comme ça.

Était-ce la saison de trop?

Non, je ne regrette pas de l’avoir faite. En revanche, c’est dommage qu’elle se soit déroulée ainsi. J’ai essayé d’aider l’équipe comme je pouvais, dans les conditions qui étaient les miennes. C’était clair pour tout le monde depuis le début: j’étais là pour dépanner, car mon état physique ne me permettait pas de prétendre à plus. Dès le premier entraînement de l’été, j’ai compris que ça allait être compliqué, que mon genou allait m’embêter.

Si on vous demande de sortir un seul moment de votre carrière, à quoi pensez-vous?

Il y a tellement de choses! Mais, ce qui me revient en premier, c’est Grenoble, Lugano et la NHL. En accéléré, ça donne: les débuts, la rampe de lancement et le sommet.

Parlons de Lugano, justement. Un club avec un entraîneur, Jim Koleff à l’époque, qui a forcément compté et qui a été la première organisation d’envergure à miser sur vous.

C’est ça. Jim a eu du nez! J’ai débarqué là-bas en 1998, mais, en réalité, il voulait déjà me faire venir l’année d’avant pour les play-off. Il m’avait proposé autant d’argent pour deux mois que ce que je gagnais en France sur la saison. J’avais refusé et je crois avoir pris la bonne décision. Je voulais finir avec mon club, Grenoble, et derrière on avait été champions. Bon, après, Lugano m’a offert le même contrat que j’avais en France mais cette fois sur l’année…

Et vous avez enchaîné avec un deuxième titre au niveau personnel, dès votre première saison en Suisse.

Oui, mais tout n’a pas été aussi simple. Même si mon recrutement ne représentait pas une énorme prise de risque sur le plan financier, Lugano prenait le pari d’un gardien étranger de 22 ans, sans référence. Et puis, je venais de boucler le Mondial en Suisse en n’ayant disputé qu’un match, durant lequel je m’étais fait remplacer après 5 minutes de jeu. Le Blick s’était mis sur l’affaire: «Le nouvel étranger du Grande Lugano s’est fait sortir!» En fin de compte, c’est une belle histoire. Mais, au départ, je n’étais pas loin de ne même pas terminer le camp d’entraînement d’avant-saison. Heureusement que certaines personnes ont cru en moi et m’ont soutenu.

Votre passage à Lugano (4 ans) vous a ouvert les portes de la NHL, où vous avez connu quatre franchises, dont Los Angeles, qui vous a drafté en 2001, et Montréal (de 2005 à 2008). À quel point cela a-t-il été particulier d’évoluer au sein d’une telle institution?

J’étais arrivé blessé, dans l’inconnue. Je n’avais même pas été convoqué pour la présentation de l’équipe. Fabio Gaggini, alors président de Lugano, m’avait téléphoné pour me dire que j’étais le bienvenu si je souhaitais retourner au Tessin. Mais, à partir du moment où j’ai entamé les discussions avec lui, j’ai commencé à jouer avec les Canadiens. Dans ma tête, je me disais: «tu es dans le meilleur club du monde, fais-toi plaisir, ça risque de ne pas durer, et, au pire, il y a cette possibilité à Lugano.» La roue a tourné et ça s’est finalement bien passé. Paradoxalement, vu l’état d’esprit dans lequel j’étais, je n’ai pas ressenti la pression que beaucoup subissent à Montréal.

La NHL, c’est aussi et surtout une Coupe Stanley, remportée en 2010 dans un contexte étrange puisque vous n’aviez été aligné qu’à une reprise en play-off.

À l’époque, j’avais dit que c’était l’enfer au paradis. Je n’avais pas suffisamment contribué en séries pour me sentir totalement champion. En fait, j’étais légitime, avec ma cinquantaine de matches en saison régulière.

Il y a ensuite eu ce retour en Suisse, à Fribourg (de 2010 à 2012) puis à Lausanne. Est-ce que ça a été facile de faire ce pas en arrière et de signer en Ligue nationale B?

J’avais des offres de contrat d’une année, en KHL et en Suède. Mais, depuis longtemps, je me disais que ce serait chouette de jouer ici. D’autant que la maman de mes enfants est de la région. Jan (ndlr: Alston) est venu vers moi avec une proposition de bail de quatre ans et un projet solide. J’ai pris un petit risque, mais c’est peut-être le meilleur risque que j’ai pris dans ma carrière.

C’est-à-dire?

Quand tu as 36 ans et que tu signes un contrat de quatre ans, le calcul est vite fait. Tu comprends que tu vas jouer jusqu’à 40 ans au moins. Mais on est montés tout de suite en LNA et j’ai eu la chance de vivre des moments incroyables à un âge pourtant avancé. Le LHC, c’était avant tout un choix du cœur, de famille. Reste que sportivement cela faisait sens aussi. Et, au final, ça a ravivé quelque chose en moi.

Êtes-vous conscient du rôle que vous avez joué pour le hockey sur glace en France?

J’ai certainement inspiré des joueurs. Mais comme la génération de Philippe Bozon l’a fait pour moi. Sans l’aide des anciens, on n’aurait pas pu construire le groupe qu’on a construit en sélection. Ils ont été des relais. On l’a également été avec la volée actuelle en compagnie de Laurent Meunier, de Baptiste Amar et d’autres. À ce propos, cette équipe nationale, ça a été une expérience de vie vraiment spéciale. On était moins fort que nos adversaires, mais on était prêts à aller à la guerre ensemble. J’ai d’ailleurs des amis sur lesquels je sais que je peux compter dans ce lot.

Quels souvenirs gardez-vous de vos deux Jeux olympiques (Nagano 1998 et Salt Lake City 2002) et quinze Mondiaux?

Le tournoi le plus réussi a été le Championnat du monde de Minsk en 2014, avec un statut de quart de finaliste et une victoire face au Canada durant le tour préliminaire. Mais le Mondial de Paris, l’an dernier, reste un souvenir particulier. C’était fort de voir Bercy plein pour du hockey. Avec Laurent Meunier, on a un peu tiré sur la corde pour vivre ça. Après, c’est dommage qu’on n’ait pas pu disputer les JO plus récemment. En France, ça ferait du bien à notre sport d’avoir davantage d’exposition, sur les chaînes publiques.

On parle de vous comme potentiel futur entraîneur des gardiens du LHC. Que va faire Cristobal Huet dès l’été prochain?

Il y a des idées et on verra comment ça se concrétise dans les semaines à venir. Après n’avoir fait que du hockey durant toutes ces années, j’aimerais en tout cas entamer ma reconversion dans un domaine que je peux maîtriser. Et puis, j’ai envie de transmettre.

Il y a aussi deux petits Huet de 13 et 9 ans sur lesquels veiller. Des gardiens, comme leur papa.

Oui. D’ailleurs, je ne pensais pas que ça me ferait de l’effet, mais la première fois que je les ai vus équipés en gardiens, ça m’a ému. (24 heures)