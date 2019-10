Théo Rochette: «Cette mononucléose m’a rassuré»

«Je vais mieux. On m’a diagnostiqué une mononucléose il y a deux semaines, mais j’ai déjà recommencé l’entraînement et je me sens physiquement bien. Par quel miracle? Aucun. En fait c’est simple: au moment du constat du médecin, j’en souffrais depuis une quinzaine de jours. Tout en jouant au hockey sur glace dans le même temps…

»J’avais des nausées. Mais je croyais que c’était à cause des nouveaux shakers que l’on buvait dans le vestiaire après l’effort. Alors j’ai arrêté d’en boire. Mais les symptômes sont restés et ont été accompagnés d’une perte de poids - j’ai perdu 4,5 kilos au total. J’ai compris que j’étais victime d’un véritable pépin de santé au matin qui a suivi le troisième match de la saison (ndlr: le 27 septembre): j’ai vomi trois fois et dormi toute la journée.

»Ca a été la totale. Avec sinusite et angine à streptocoque. En trois jours, je n’ai mangé qu’une assiette de concombres et deux pommes. Ca n’a pas été facile à vivre. Et c’est sûr que ce coup d’arrêt n’était pas le truc le plus cool qui pouvait m’arriver lors de la saison de mon repêchage NHL (ndlr: en juin 2020). D’autant que je m’étais très bien préparé. Si l’on excepte une petite déception liée au fait que je n’ai que peu joué à la Hlinka Cup avec le Canada M18, j’avais vécu un été idéal.

»Mais plutôt que me faire du souci en vue de la draft, le diagnostic de la mononucléose m’a rassuré. Je commençais à gamberger. A me demander pourquoi je n’y arrivais pas vraiment sur la glace. Disons que j’ai compris pour quelle raison je n’avais pas de jus lors des trois premiers matches du championnat. Et puis, c’est toujours mieux de subir ce genre de choses en début de saison que juste avant les play-off.

»Non, honnêtement, je ne suis pas inquiet. Et je ne me mets pas de pression par rapport au rendement que je devrai avoir à mon retour. Je me réjouis simplement de pouvoir rejouer mon jeu. Je sais que les performances suivront. J’espère que ce sera au plus vite. Je n’attends plus que le feu vert des médecins.»