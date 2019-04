Théo Rochette: «Prochain arrêt: Montréal»

Ma première saison en Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) est terminée. Sur une élimination en quatre matches au premier tour des play-off. On n’était pas favoris, face à Rimouski, troisième de l’exercice régulier. Mais on est déçus. Surtout des deux premières défaites de la série, en prolongation. Cela nous a mis un petit coup au moral.

J’ai d’ailleurs vécu une rencontre qui a duré 129 minutes et 15 secondes, lors du deuxième acte. C’était fou, interminable. Le staff allait nous chercher des bonbons au magasin en plein match pour nous donner des forces. On a dû manger entre deux périodes des prolongations le repas qui était prévu après la partie. J’ai rarement été aussi fatigué. Mais j’ai emmagasiné de l’expérience.

Je dresse un bilan positif de ma première saison en LHJMQ. J’ai peiné au début, mais je suis parvenu à monter en puissance. Après Noël, je suis devenu un élément plus important pour l’équipe. Je suis passé de la deuxième voire de la troisième ligne à la première. J’ai été intégré sur le premier power play. Et cela s’est répercuté sur mon rendement (18 buts et 30 assists en 63 matches au total).

«Globalement, j’ai beaucoup progressé durant cette saison où j’étais parmi les plus jeunes de la Ligue»

Globalement, j’ai beaucoup progressé durant cette saison où j’étais parmi les plus jeunes de la Ligue. Et l’idée, désormais, c’est de me donner le maximum de chances d’être un joueur plus dominant encore lors du prochain championnat de LHJMQ. Soit celui qui précédera la draft NHL pour laquelle je serai éligible, en juin 2020.

Je vais quitter sous peu Chicoutimi pour prendre la direction de Montréal. On a loué un appartement pour deux mois avec ma maman dans le but d’y effectuer le début de ma préparation estivale. Je suivrai l’école à distance et je ferai quelques allers-retours pour passer certains examens. Pas de Mondial M18 à mon programme, donc.

Je vais avoir la chance de travailler sous la houlette du préparateur physique des Canadiens de Montréal. Je ne sais pas trop à quoi m’attendre, ni si je vais côtoyer des joueurs de NHL. Mais l’objectif est clair: gagner en force et en poids, afin d’aborder dans les meilleures dispositions possible la saison prochaine. Celle qui pourrait changer ma vie. (nxp)