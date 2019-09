Tobias Stephan: «Je suis à Lausanne pour remporter le titre»

Dans les rues de la Cité, Tobias Stephan se sent déjà chez lui. Le nouveau gardien du LHC a posé ses bagages à Lausanne au début de l’été. «C’était ma décision de venir directement après mes vacances, explique-t-il dans un bon français, mâtiné d’accent zurichois. J’aurais pu rester en Suisse alémanique jusqu’au dernier moment mais j’avais à cœur de prendre mes marques dans cette nouvelle ville et dans ce nouveau club.»

Le dernier rempart arrive au café de l’Évêché avec quelques minutes d’avance sur l’heure du rendez-vous. Au pied de la cathédrale, la silhouette du No 51 est aussi fine qu’affûtée. La préparation a été intense. Attablé autour d’un café, Tobias Stephan se projette longuement sur ce nouveau défi vaudois qui l’attend, sur sa relation avec Cristobal Huet et ce titre de champion de Suisse qui continue de lui échapper malgré trois finales disputées.

Tobias, quelles sont vos premières impressions à Lausanne?

Jusqu’ici, tout se passe pour le mieux. Mon intégration s’est faite en douceur. L’ambiance dans l’équipe est très bonne. On sent le groupe motivé par une énergie positive.

Le LHC est un club ambitieux. Vous faites partie des joueurs qui doivent lui permettre de franchir un palier. Est-ce que ces grandes attentes vous mettent une pression supplémentaire?

Non, cela a toujours été le cas dans ma carrière. J’ai déjà vécu des situations comparables lorsque j’étais à Genève ou à Zoug. Je ne ressens pas plus de pression que ça, même si le poste de gardien est particulièrement exposé.

À Malley, vous travaillez directement avec Cristobal Huet. Est-ce que sa présence a joué un rôle dans votre signature à Lausanne?

Oui, cette possibilité était l’une des raisons qui m’ont poussé à signer au LHC. C’était un grand gardien. J’avais envie de pouvoir compter sur ses conseils, que ce soit au quotidien ou lors des situations plus difficiles qui jalonnent une saison. C’est précieux d’avoir quelqu’un comme lui à mes côtés. Sur le plan personnel, on se comprend déjà très bien. On est sur la même longueur d’onde. Il peut m’apporter beaucoup.

Malgré votre expérience, vous avez toujours cette envie de progresser?

On peut toujours apprendre, surtout dans notre position de gardien. Les petits détails y font vraiment la différence. C’est important de toujours essayer de nouvelles choses, de ne pas se reposer sur ses acquis. J’ai constamment besoin de m’améliorer. Dans cette optique, c’est aussi bénéfique de changer d’entraîneur. Il peut alors vous amener un nouveau regard et quelques améliorations.

Concrètement, cela a déjà été le cas avec Huet? Nous allons essayer de changer des petits aspects de mon jeu. À mon âge, c’est compliqué de tout changer. Avec «Cristo», nous sommes en train notamment de changer ma manière de me déplacer latéralement. L’idée est de trouver une nouvelle technique qui pourrait me permettre d’économiser de l’énergie durant le match.

Cette volonté de progresser, c’est aussi ce qui vous permet d’être au top à votre âge?

C’est quelque chose qui doit être naturel pour un sportif. Sinon, on ne tient pas au plus haut niveau. Oui, cette mentalité est nécessaire mais j’ai aussi de la chance de me sentir bien physiquement. J’ai été épargné par les grosses blessures. Pour cela, il faut prendre soin de son corps, tout en ayant un peu de réussite.

Vous avez affiché près de 92% d’arrêts durant les derniers play-off. Est-ce qu’on peut dire que vous êtes un «late bloomer» comme on dit en anglais, que vous vous épanouissez sur le tard?

Oui c’est vrai que je suis peut-être à mon meilleur niveau actuellement. Il ne faut pas oublier que j’ai fait mes débuts en LNA à 18 ans déjà (ndlr: avec Coire lors de la saison 2001-2002). Mais, c’est vrai que j’ai pu exploiter mon plein potentiel lorsque j’étais à Genève. En tant que gardien, l’aspect mental joue un rôle clé. Quand tu es plus jeune, tu peux sortir de gros matches de temps en temps mais la principale difficulté, c’est de parvenir à être constant. Cette continuité ne peut pas être maîtrisée uniquement avec du talent, du travail ou une hygiène de vie irréprochable. L’expérience est alors cruciale.

Cette expérience sera aussi précieuse pour vos coéquipiers. Quel type de joueur êtes-vous dans un groupe?

Oui, j’espère justement apporter ce vécu aux autres. Je veux être un leader dans l’équipe. Je ne suis pas quelqu’un qui parle beaucoup ou qui crie dans les vestiaires après chaque défaite. Mais quand j’ai quelque chose à dire, je le dis et les gens m’écoutent.

Votre contrat porte sur trois saisons. À 35 ans, cela n’est pas anodin.

Je n’aurais pas signé un tel contrat si je ne me sentais pas capable de l’honorer jusqu’au bout, tout en présentant mon meilleur hockey. C’est aussi le signe que je me sens très bien, tant physiquement que mentalement.

Jonas Hiller a annoncé cet été que cette saison serait la dernière pour lui. Est-ce que cela vous a fait réfléchir?

Jonas a quelques années de plus que moi, non? (ndlr: Hiller a 37 ans). Je ne suis pas encore là dans ma réflexion. Je sais que ça va arriver dans quelques années. C’est quelque chose de normal mais je ne pense pas à la retraite maintenant.

À Lausanne, vous serez en concurrence avec un certain Luca Boltshauser. La saison dernière, il a prouvé qu’il avait le niveau pour prétendre à une place de titulaire en National League. Comment appréhendez-vous cette situation à l’interne?

La période où le deuxième gardien était assuré de ne pas jouer est révolue. Désormais, toutes les meilleures équipes en Suisse ont deux portiers qui peuvent prétendre au poste de titulaire. Pour moi, c’est précieux d’avoir Luca à mes côtés. Tout recommence à zéro d’une certaine manière. Je dois faire mes preuves. Je ne suis pas assuré de commencer la saison. Cela nous oblige tous les deux à être à la hauteur, durant les entraînements comme en matches. Je pense surtout que cette concurrence sera saine, qu’elle va nous tirer vers le haut.

Vous sortez d’une finale perdue avec Zoug (4-1 contre Berne). Avec le recul, comment analysez-vous cette défaite?

Je n’ai pas de regrets parce que je sais que j’ai tout donné, à l’image de l’équipe. Dans ce sens, on n’a rien à se reprocher. La saison dernière, nous avons tout donné pour aller chercher ce titre, en mettant de côté notre vie privée. Cette défaite m’a fait mal. C’est dur mais c’est le sport. Pour digérer, j’ai coupé pendant trois ou quatre semaines. J’ai pris des vacances et je n’ai pas fait de hockey une seule fois. Dès mon retour, j’avais le regard tourné vers cette nouvelle aventure avec le Lausanne HC.

Est-ce que la seule manière d’effacer cette déception serait de fêter le titre avec le LHC?

Oui, on peut résumer les choses comme ça. À mes yeux, il était capital de trouver un club qui pouvait prétendre au titre. Ces dernières années, le LHC a créé une équipe qui était capable d’aller jusqu’au bout. Je suis à Lausanne pour aller chercher ce titre. C’est mon objectif numéro un. Cela ne pourrait pas en être autrement d’ailleurs.

Vous avez désormais perdu trois finales de championnat dans votre carrière. Est-ce que vous vous êtes dit que ce titre se refuserait toujours à vous, que vous étiez maudit?

Non, on ne peut pas juste s’arrêter à ce chiffre de trois. Il faut analyser les situations. À chaque fois, Berne était le favori que ce soit avec Genève (ndlr: en 2010) ou Zoug (ndlr: 2017 et 2019). C’était peut-être moins le cas la saison dernière. Mais le SCB a une telle qualité que sa victoire était logique à chaque fois. À titre personnel, mon niveau de jeu a été le même en finale que durant le reste des play-off. Je n’ai pas ressenti de pression particulière.

En Suisse allemande, les médias n’ont pas été tendres avec vous. L’incontournable Klaus Zaugg a même affirmé que le LHC ne serait jamais champion avec vous dans les cages.

(Il coupe.) Ce sont toujours les mêmes qui tiennent ce type de propos. Cela dit, j’aimerais être un peu plus respecté pour ce que j’ai accompli jusque-là. On ne peut juger ma carrière, la résumer, à cette absence de titre national. Je vais tout faire désormais pour prouver qu’ils ont tort. Et le meilleur moyen de le faire, c’est sûrement de soulever le trophée avec Lausanne.

Derrière le gardien, il y a aussi l’homme. Comment encaissez-vous ces attaques sur un plan plus personnel?

Je me dois de prendre de la distance. Ce n’est pas nouveau pour moi. J’ai l’habitude que mes performances soient constamment décortiquées dans les médias. Mon nom est dans les journaux depuis que j’ai commencé en ligue nationale. Je suis quelqu’un qui reçoit volontiers les critiques quand elles sont construites et viennent de mon entourage, de mon équipe ou de mon staff technique. Quand cela vient de gens qui n’ont jamais fait de hockey dans leur vie, cela n’a que peu de valeur à mes yeux. Sur les dix dernières années, j’ai joué au meilleur niveau, accomplissant de grandes choses en clubs. Cela mériterait un peu plus de considération.

Certains vous reprochent notamment de ne jamais avoir eu votre chance avec l’un des plus grands clubs du pays. Est-ce que cela peut en partie expliquer ce manque de reconnaissance?

Non, parce que j’ai toujours été persuadé que c’était possible d’être champion avec d’autres équipes que Berne, Zurich ou Davos. Je n’ai jamais signé avec une de ces équipes, mais je suis très fier des choix que j’ai faits dans ma carrière.

Le 24 septembre, le LHC va disputer son premier match dans la nouvelle Vaudoise aréna. Ce derby contre Genève à domicile est très attendu après deux ans dans la patinoire provisoire. Est-ce que vous y pensez déjà?

On sent une véritable excitation à l’approche de cette inauguration, surtout pour les joueurs qui ont joué dans la patinoire provisoire. Pour l’équipe, pour le club, pour les supporters, ce sera une soirée très spéciale. Nous allons marquer l’histoire du LHC d’une certaine manière. Ce sont des moments qui comptent.

Vous avez passé cinq saisons sous le maillot grenat. Ce sera un match particulier pour vous, non?

J’ai surtout hâte de jouer à nouveau un derby lémanique. C’est toujours un match intense, aussi en tribunes. Une seule chose compte pour moi désormais dans ces duels, c’est de battre Genève. Les déplacements à Zoug ou aux Vernets seront des matches comme les autres.

Est-ce que vous avez peur que certains fans vaudois vous reprochent justement d’avoir joué au GSHC?

Je connais la rivalité qui oppose ces deux clubs. Je sais que les fans se détestent et qu’ils n’apprécient pas quand un joueur passe d’une équipe à l’autre. Si certains supporters m’en tiennent rigueur, je n’y ferai pas attention. Du temps a passé depuis mon dernier match avec Genève. Si j’ai choisi Lausanne, c’est pour y avoir du succès. Je suis un Lausannois à 100% désormais.

La Vaudoise aréna accueillera aussi les Mondiaux en 2020. Même si la Suisse ne jouera pas à Lausanne, est-ce que cela pourrait vous faire revenir sur votre choix de prendre votre retraite internationale?

Non, ma décision a été mûrement réfléchie. Je ne reviendrai pas dessus. Avec l’âge, cela devenait difficile de faire les deux, de récupérer des efforts consentis. J’ai vraiment senti que l’heure était venue de laisser la place aux jeunes. Avoir les Mondiaux à la maison, c’est un événement extraordinaire, mais ces championnats ne me feront pas changer d’avis. J’ai décidé de me concentrer sur ma carrière en club et j’ai désormais des objectifs à atteindre avec le LHC.