«Tu touches pas le puck»: La première demi-finale

«Tu touches pas le puck», c’est le nom de la série vidéo spéciale Lausanne HC que nous avions réalisé en vue des play-off. En raison de la crise du coronavirus, ceux-ci ont été annulés. Mais nous avons tout de même décidé de diffuser les sept épisodes tournés durant le mois de février.

Le concept? Huit joueurs du LHC se sont affrontés dans des quizz de rapidité disputés au meilleur des sept questions (ou le premier à 4 points) alliant culture générale vaudoise et hockey sur glace. Le tout sur le format de l’élimination directe, à partir des quarts de finale. Aujourd’hui, il n’en reste plus que quatre. Et on commence avec la première demi-finale opposant Benjamin Antonietti à Robin Grossmann. Qui se qualifiera pour la finale?

Les questions mentionnant «la saison dernière» traitent de l’exercice 2018-2019.

Episode 1: Antonietti face à Froidevaux

Episode 2: Bertschy face à Vermin

Episode 3: Stephan face à Grossmann

Episode 4: Nodari face à Genazzi