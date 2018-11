Tyler Moy, une tête pensante au LHC

Tyler Moy est le dernier joueur à quitter la glace de Malley 2.0, lundi, après avoir studieusement rangé tous les pucks ayant servi pour l’entraînement matinal, «comme c’est le cas depuis qu’il est là», nous souffle un membre du staff. On ne peut s’empêcher de demander au nouvel attaquant du LHC (23 ans) si son côté bon élève a un rapport avec les quatre années qu’il a passées à la prestigieuse Harvard University. «Pas impossible, se marre-t-il. C’est vrai que j’y ai appris ce qu’est l’éthique de travail et ce que cela sous-entend en termes d’implication. Mais finalement, si je reste longtemps sur la glace, c’est que j’aime jouer et chercher des moyens de progresser au quotidien.»

Son arrivée à Lausanne correspond à cette aspiration, après une première saison professionnelle délicate avec les Milwaukee Admirals en AHL (16 points en 72 matches, alors que le parcours universitaire du joueur drafté par Nashville en 2015 avait laissé entrevoir de belles promesses). «J’ai souhaité être libéré de ma dernière année de contrat de rookie parce que j’avais besoin d’un rôle offensif plus important, chose qui n’était malheureusement pas envisageable où j’étais. Il me fallait un nouveau départ synonyme d’opportunité de franchir un palier dans ma carrière car, pour être honnête, j’ai toujours la NHL à l’esprit. Alors je me suis mis à la recherche d’une option en Suisse, en quête d’une expérience pouvant justement me permettre de me développer aux niveaux sportif et humain. Et Lausanne m’a présenté une excellente situation.»

Une maman lucernoise

C’est que le natif de La Jolla, en Californie, possède également le passeport rouge à croix blanche, avec une maman lucernoise. «Je ne me suis jamais senti aussi Suisse qu’aujourd’hui, rigole Tyler Moy. J’étais déjà venu rendre visite à ma grand-mère il y a quatre ans. Mais là, c’est différent: j’expérimente véritablement la vie ici. Je découvre la conduite dans des rues qui me paraissent bien étroites, avec des panneaux de signalisation en français. Je galère un peu, mais je vais m’y faire.»

Aux États-Unis, on dit de lui qu’il a un tir précis, qu’il «fore-check» efficacement et qu’il est vif, plus particulièrement dans les petits espaces, grâce à une bonne mobilité des pieds et une certaine qualité technique. On a pu déceler quelques-uns de ces aspects lundi matin à l’entraînement. Reste que ses prestations en match seront de meilleurs indicateurs. Il lui faudra d’ailleurs peut-être un temps d’adaptation avant de s’exprimer pleinement. Toujours est-il que ce droitier (185 cm, 88 kg) est en mesure de jouer à l’aile comme au centre et qu’il a par le passé été utilisé tant en power-play qu’en box-play. Intéressant.

L’évolution humaine

Tyler Moy a en premier lieu été recruté pour apporter davantage de profondeur à l’effectif du LHC. Et, en attendant de pouvoir se faire une idée plus concrète du rôle qu’il pourrait jouer à Lausanne, c’est sa vie hors glace qui interpelle. Principalement ses études de biologie évolutionnaire de l’humain ainsi que sa passion pour les croquis, dont les portraits de célébrités.

«L’art est mon échappatoire, commence-t-il. Cela me permet de travailler ma créativité et cela m’aide sans doute aussi sur les patins. Mais je crois surtout qu’il est important d’avoir autre chose à côté du hockey, de bénéficier d’une base globale solide pour être suffisamment armé mentalement en cas de difficultés sur le plan sportif. Et puis, j’aime me challenger, entrevoir de nouvelles perspectives, comme j’ai pu le faire durant mes études. J’adore réfléchir sur le sens de la vie, le développement humain et le fonctionnement du corps. On est tous là pour une raison et on a tous un but. Le mien? Être la meilleure personne possible.»

«Un personnage unique»

Les quelques articles de journaux trouvés sur son passage à Harvard font d’ailleurs état d’un «personnage unique», d’un «penseur profond, sans cesse à l’écoute et désireux d’aider», «drôle dans le vestiaire et sérieux sur la glace». Joueur de hockey professionnel muni d’une âme d’artiste, de scientifique et de philosophe à la fois. Mais toujours ambitieux, à l’image de la citation qu’il a choisi de mettre en avant sur son compte Twitter: «La confiance ne naît pas en étant toujours dans le juste, mais en n’ayant pas peur d’être dans le faux.» (nxp)