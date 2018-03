Un contrat de 3 saisons pour Miéville à La Chaux-de-Fonds

En fin de contrat, Alain Miéville quittera le LHC au terme du présent exercice. Selon nos informations, l'attaquant fribourgeois (32 ans, 3 buts pour 7 assists cette saison) s'est en effet entendu avec le HC La Chaux-de-Fonds (Swiss League) sur un bail d'une durée de trois ans.

Le joueur de centre aux 464 matches dans l'élite était revenu à Lausanne durant l'été 2014. Son imminente signature au HCC porte à six le nombre d'éléments dont le départ du club vaudois est d'ores et déjà acté, après ceux de Cristobal Huet (retraite), de John Gobbi (retraite), de Jannik Fischer (Ambri), de Johnny Kneubuehler (Ambri) et de Nicklas Danielsson (Suède). (24 heures)