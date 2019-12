Un nouveau contrat de deux ans pour Peltonen

C'était attendu, c'est désormais officiel: le Lausanne Hockey Club a offert un nouveau contrat à son entraîneur en chef Ville Peltonen. Le coach finlandais s'est engagé à rester derrière la bande pour les saisons 2020-21 et 2021-22, annonce le LHC.

Arrivé en mai 2018 dans le canton de Vaud pour sa première expérience de «head coach». celui qui a travaillé auparavant comme assistant au CP Berne et avec l'équipe nationale Finlandaise a propulsé le club en demi-finales des play-off pour la première fois de son histoire la saison passée.

«Nous sommes très contents de poursuivre le chemin initié avec Ville, a réagi Jan Alston, directeur sportif d'un LHC solide 5e de National League et toujours en course en Ligue des Champions. Nous partageons une philosophie et une éthique de travail qui misent sur la continuité.»