Une première défaite qui ne remet rien en question

Tout allait comme sur des roulettes. Une préparation marquée par 7 victoires en 8 rencontres, une qualification sans trembler pour les 8es de finale de la Coupe de Suisse et un succès convaincant en ouverture de championnat à Fribourg. Le tout avec une moyenne de 5 buts inscrits pour 2 encaissés. Alors, dans ce genre de situations, une piqûre de rappel ne fait parfois pas de mal. D’autant que le premier derby lémanique de la saison arrive déjà ce mardi à Malley 2.0.

Battu par Bienne samedi soir (4-1), le LHC n’a pas vu ses certitudes s’envoler, loin de là. Ses deux sorties du week-end ont au contraire démontré tout son potentiel. Avec Ville Peltonen à la bande, le Lausanne HC cherche d’abord à bien défendre. Et force est de constater qu’il sait le faire, grâce à une organisation compacte et agressive ainsi que des renforts de poids, le Finlandais Petteri Lindbohm en tête. La différence avec la saison dernière est criante. Elle se répercute pour le moment aussi sur les prestations du gardien – en l’occurrence Sandro Zurkirchen, titularisé lors des trois premiers matches officiels de l’exercice – qui dégage une meilleure impression lorsque les lignes de tirs dangereuses sont bloquées, que les espaces sont plus rares et que le ménage est fait devant le slot.

Mais Lausanne sait également se projeter vers l’avant de manière foudroyante. Jusqu’ici surtout avec ses deux premiers blocs, certes. Mais quelles lignes! Junland, Grossmann, Kenins, Jeffrey, Herren. Genazzi, Lindbohm, Vermin, Mitchell, Bertschy. Il y a de la qualité à la relance, de l’explosivité et de l’efficacité devant. Du moins quand le LHC va à l’essentiel. C’est d’ailleurs dans ce registre qu’il a péché samedi à partir de la deuxième période.

«Le talent ne fait pas tout»

Sans être époustouflants, les Lions ont eu les occasions pour prendre les trois points. En évoluant durant quatre minutes pleines à 5 contre 4 au début du tiers médian, alors qu’ils menaient 1-0 au terme d’une période initiale maîtrisée. Puis en bénéficiant d’une séquence de 1’34 de double supériorité numérique lors du troisième tiers (1-1 au tableau d’affichage). Mais ils ont manqué de tranchant et de conviction.

«J’espère que dans quelques semaines on pourra repenser à ce match et se dire qu’on en a retenu les leçons, soufflait le capitaine Etienne Froidevaux. On sait qu’on a beaucoup de qualité dans l’équipe, mais on ne doit pas oublier que le talent ne fait pas grand-chose si on ne travaille pas à fond derrière. Dans cette Ligue, il faut sans cesse répondre présent, sinon tu n’as aucune chance. On s’est trop amusé avec le puck. On aurait dû jouer de façon plus intelligente en essayant d’aller davantage à l’essentiel, avec intensité.»

Du caractère

Lausanne est-il en quelque sorte tombé dans le piège de la facilité? A-t-il été victime d’un coup de mou? Toujours est-il qu’il semble disposer des ressources nécessaires pour réagir comme il se doit. Car si le LHC a laissé augurer des perspectives très intéressantes dans le jeu, il a aussi dégagé une forme de caractère bien plus marquée que la saison dernière. Il a suffi de regarder Petteri Lindbohm remobiliser ses troupes dans le couloir samedi et Torrey Mitchell constamment chercher à se faire respecter sur la glace vendredi pour s’en rendre compte. (nxp)