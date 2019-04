Vaudoise aréna: des retards qui pourraient coûter cher

Le Cirque du Soleil du 19 au 22 septembre. Un premier match de championnat à domicile le 24. Puis un autre le week-end suivant. Avant la venue des Philadelphia Flyers (NHL) le 30. Dans les plans du LHC, les débuts de la Vaudoise aréna avaient fière allure.

Les voilà amputés de leur spectacle d’ouverture – un show inédit en Europe était prévu durant quatre soirées. Et avec une nouvelle date d’inauguration (le 24 septembre, 5e journée de National League) qui tremble et qui exclut tout événement hors hockey en 2019. La raison? Des retards pris sur le chantier.

Telle est la photographie de la situation actuelle, obtenue au terme d’une enquête entreprise il y a quelques semaines à la suite de rumeurs insistantes. Le dommage le plus concret, pour l’heure, concerne le Cirque du Soleil. Contrairement à la programmation des spectacles entre octobre et décembre, restée d’après nos sources au stade du projet, le Lausanne HC avait pris des engagements avec la troupe québécoise. Dédommagement il y aura. Le club n’a pas souhaité communiquer de chiffre à ce sujet. Selon nos informations, la somme de 300'000 francs, pénalité et manque à gagner compris, serait toutefois articulée à l’interne.

Pour mémoire, le LHC sera le locataire principal de la Vaudoise aréna, propriété du CSM (Centre Sportif de Malley). Les Lions y détiendront néanmoins les droits des secteurs liés à la restauration, aux loges ainsi qu’aux VIP. En configuration hockey comme spectacle, où le géant du divertissement AEG leur sert d’allié dans la gestion et l’exploitation de l’écrin.

À qui la faute?

«Dans ce sens, il y aura non seulement des répercussions financières mais aussi un dégât d’image important, peste le CEO lausannois, Sacha Weibel. AEG a fait des pieds et des mains durant des mois pour que le Cirque du Soleil accepte de présenter la première européenne de son nouveau show chez nous. Pour qui passe-t-il aujourd’hui vis-à-vis de la troupe québécoise? Et nous, pour qui passons-nous aux yeux d’AEG?»

Demeure cette question: à qui la faute? Le CSM admet «des défaillances sur le chantier, notamment dans la livraison de certains plans». Errances qui ont conduit le maître d’ouvrage à «changer de bureau d’ingénieur en cours de route». Mais il défend la thèse d’une «infrastructure hypercomplexe» (227 millions de coûts estimés) et d’un «timing des plus serrés depuis le départ».

«Les retards accumulés n’ont rien changé au fait qu’aucun spectacle ne pourra avoir lieu cette année, avance Jean-Jacques Schilt, président du conseil d’administration du CSM. Et puis nous avons communiqué au LHC les dates de livraison définitives de la patinoire en août 2018: à savoir, le 10 octobre 2019 pour le hockey et le 1er février 2020 pour le reste, dont l’organisation est autrement plus compliquée.»

Le Lausanne HC est-il allé plus vite que la musique? Mécontent de ces projections, à l’époque, il était en tout cas parvenu à convaincre le CSM de revenir sur ses pas. Jusqu’à obtenir son aval pour une inauguration avec le Cirque du Soleil du 19 au 22 septembre, au cours d’une séance tenue début novembre. L’accord sera cependant remis en question un mois et demi plus tard par le Centre Sportif de Malley. «Sur les conseils de l’un de nos experts», confirme Jean-Jacques Schilt.

«Nous allons nous battre»

«Les avis n’ont cessé de varier, constate Sacha Weibel. Mais de toute manière, pour faire venir une troupe de la trempe du Cirque du Soleil, il faut s’y prendre deux ans à l’avance. Lorsque nous avons noué les premiers contacts, l’exploitation de la Vaudoise aréna était censée commencer le 31 août 2019, selon ce que stipulait la convention. Nous l’avons fait en toute connaissance de cause et en respectant la procédure. D’autant que le CSM nous donnait son aval il y a cinq mois encore. Et puis, concernant le chantier, combien de fois avons-nous tiré la sonnette d’alarme? Combien de fois avons-nous proposé des solutions, avec la contribution d’AEG, sans être écoutés?» Le conflit autour du Cirque du Soleil n’est pas terminé. La cause du spectacle d’ouverture de la Vaudoise aréna semble en revanche entendue. Mais pas celle du sort réservé aux événements entre octobre et décembre 2019, à en croire Patrick de Preux. «Nous allons nous battre pour les obtenir et faire en sorte que la date du 24 septembre pour les matches de hockey soit non négociable», annonce le président du conseil d’administration du LHC.

Une nouvelle séance, incluant les représentants des communes associées dans le futur écrin, a récemment eu pour effet de mettre la pression sur le chantier. «Nous allons tout entreprendre pour respecter la date du 24 septembre et rattraper le retard, promet Jean-Jacques Schilt. Nous discutons actuellement avec les entreprises qui sont à l’œuvre pour savoir dans quelle mesure celles-ci peuvent engager davantage de moyens. Et pour déterminer la facture que cela engendrerait. Un montant à notre charge, dont une partie pourrait être remboursée par l’assurance.»

«Critique pour le LHC»

Le Lausanne HC, lui, est inquiet. «Nous avons pris des engagements avec des abonnés, des partenaires, des organisateurs d’événement (ndlr: dont la NHL), des employés. Nous avons créé des postes de travail qui doivent entrer en fonction entre mai et juin. Nous avons investi 20 millions de notre poche dans cette patinoire (ndlr: loges VIP, restauration, vestiaires et autres facilités pour les Lions), liste Patrick de Preux. Imaginez les répercussions si l’on nous prive des spectacles et des recettes qui vont avec jusqu’en 2020. Pis encore, si par malheur nous ne pouvons finalement pas jouer dans la Vaudoise aréna dès le 24 septembre (ou le 30 face aux Flyers). Cela deviendrait critique pour le LHC. Je vous rappelle que notre actionnaire (ndlr: Ken Stickney) n’est pas un mécène, qu’il n’est pas là pour boucher les trous. C’est la Vaudoise aréna qui fera vivre le club.» (nxp)