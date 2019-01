Ville Peltonen n’est pas près de perdre le Nord

Vendredi, 19 h 45, Lugano: le rendez-vous le plus important de la saison du LHC jusqu’ici. A quelques heures du déplacement en terres tessinoises, Ville Peltonen ne s’en cache pas et semble focalisé sur l’objectif de son équipe. On a beau tenter de lui demander si cette confrontation face à son ancien club a une saveur particulière pour lui, l’entraîneur lausannois répond du tac au tac: «Ce sera un match spécial, oui, mais avant tout en raison de la situation au classement.»

Le Finlandais n’a pas pour autant mis de côté les trois saisons qu’il a passées à la Resega, entre 2003 et 2006, année du dernier titre de champion de Suisse du HC Lugano. «Comment oublier une de mes meilleures expériences de joueur? Je dois certes aller puiser profond, mais je vous garantis que les images sont toujours là, dans mon esprit, et qu’elles sont magnifiques; pour moi et ma famille du reste.»

«Conscients de la situation»

Trêve de souvenirs. Retour à la réalité du championnat de National League et au danger qui guette les Lions. «Je ne suis pas surpris; je m’attendais à une lutte acharnée en début de saison. Et on ne va pas changer notre mode de fonctionnement pour autant. On se concentre sur nos performances, sur les aspects qui peuvent nous permettre de progresser au jour le jour. Et, cela, en ignorant ce qui se raconte à l’extérieur, lance le multiple médaillé aux Jeux olympiques et aux Mondiaux. Mais cela ne veut évidemment pas dire qu’il ne faut pas être conscient de la situation.»

Comment Ville Peltonen analyse-t-il les difficultés actuelles du LHC, qui reste sur quatre défaites en cinq matches? «On commet trop d’erreurs, notamment dans des moments qui sont des moments clés du hockey sur glace; c’est-à-dire lorsque le puck change de possession, dans un sens comme dans l’autre. Il y a la façon de l’utiliser dès qu’on le récupère et il y a la manière de le perdre ainsi que de se comporter face à ces erreurs. Depuis quelque temps, on se met trop en danger et on réagit trop lentement derrière. Il est l’heure d’y remédier.»

«On n’attend rien»

L’impact sur le rendement de l’équipe des joueurs blessés (Boltshauser, Junland, Mitchell) ou en méforme (Jeffrey, Herren)? «C’est exactement le genre de spéculations que l’on préfère ignorer à l’intérieur du vestiaire», rétorque le coach finlandais du LHC, pas beaucoup plus bavard au sujet de l’attente d’un renfort étranger. «Avec mon staff technique, on n’est pas en train d’attendre quoi que ce soit. Ce n’est pas notre job. Notre rôle, je le répète, c’est d’agir en se focalisant sur les aspects que l’on peut maîtriser et qui concernent la progression de l’équipe telle qu’elle est.»

Ville Peltonen ne lâchera rien qui pourrait déstabiliser son vestiaire ou le faire perdre de vue sa priorité du moment: gagner à Lugano vendredi. (nxp)