Bienne - LHC: 20 supporters arrêtés mercredi

Vingt supporters de hockey soupçonnés d'avoir participé à une rixe à Bienne à l'issue du match opposant l'équipe locale au Lausanne HC, le 3 janvier dernier, ont été arrêtés mercredi.

Âgés entre 19 et 47 ans, les suspects sont domiciliés dans les cantons de Vaud, de Neuchâtel et de Berne. Ces fauteurs de troubles présumés ont été arrêtés dans le cadre d'une action menée en collaboration avec les polices cantonales neuchâteloise et vaudoise, ont annoncé jeudi la police cantonale bernoise et le Ministère public Jura bernois-Seeland.

Ces vingt personnes ont été emmenées dans les locaux de la police pour de plus amples clarifications. Elles devront toutes répondre de leurs actes devant la justice. D'autres mesures sont en outre examinées sous l'angle du concordat sur le hooliganisme.

Cette rixe entre supporters avait eu lieu à Bienne après le match de hockey entre le HC Bienne et le Lausanne HC. La police avait dû faire usage de spray au poivre et de balles en caoutchouc. (ATS/nxp)