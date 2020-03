Pourquoi les clubs semblent partis pour faire volte-face

«Nous ne voulons pas de play-off à huis clos.» Lundi dernier, au sortir d’une assemblée générale extraordinaire de la Ligue ayant abouti sur la suspension du championnat, les clubs semblaient catégoriques. Si les mesures prononcées par le Conseil fédéral n’évoluaient pas, ils préféreraient ne pas reprendre la saison.

Une semaine plus tard et alors qu’une nouvelle séance exceptionnelle est prévue mardi, leur discours n’est plus le même. Il y a eu les propos de Peter Zahner (CEO des ZSC Lions) et de Gaudenz Domenig (président du HC Davos), lesquels ont laissé entendre dans le Tages-Anzeiger que les clubs pourraient finalement décider de continuer, même sans spectateurs. Et il y a désormais ceux de Sacha Weibel, que nous avons contacté lundi. «Je pense que la situation nécessite de jouer et qu’on ne peut pas arrêter le championnat comme ça.»

Le rôle de la télévision

Le CEO du LHC était pourtant fermement opposé à l’idée du huis clos. Comment expliquer pareille volte-face? «On a plus de recul, désormais. On se rend compte qu’il est impossible de prévoir comment la situation liée au coronavirus va évoluer. Et puis, la réalité, selon moi, c’est qu’on a besoin de jouer.» Sacha Weibel soulève l’aspect sportif, dont le processus de promotion/relégation entre les ligues. Mais le nerf de la guerre reste l’argent. «Dans le cas du Lausanne HC, ce serait au final beaucoup moins problématique de jouer à huis clos que de tirer un trait sur la saison. Et cela malgré les primes des joueurs», ajoute-t-il.

Selon nos informations, celles-ci ne feraient leur apparition qu’à partir d’une qualification pour les demi-finales, au LHC. Et elles y représenteraient au total un montant estimé à 5000 francs par joueur et par série gagnée. De l’autre côté de la balance, l’éventuelle rétrocession à UPC d’une partie des revenus liés aux droits de retransmission télévisuels en cas d’arrêt du championnat semble peser plus lourd (la RTS parle de 500 000 francs par club, ce qu’on nous a confirmé). «C’est une question de respect des contrats, poursuit Sacha Weibel. Et il n’y a pas que la télévision.» Il y a également les sponsors - des clubs et de la Ligue - ainsi que la visibilité à laquelle ils ont droit. Sans parler des procédures juridiques qui s’ouvriraient.

Le recours au chômage technique

Une chose est certaine: manque à gagner il y aura, qu’on joue à huis clos ou qu’on ne joue pas. A Lausanne, où on a budgétisé deux rencontres de play-off à domicile, le CEO évoque «500 000 francs de chiffre d’affaire par match censé se disputer à guichets fermés à la Vaudoise aréna, restauration comprise». Face à cela et au fait que plusieurs de ses départements se retrouvent à l’arrêt, le LHC envisage de mettre certains de ses employés au chômage technique. «On en a fait la demande», confirme Sacha Weibel.

En attendant la réponse, place à une nouvelle séance exceptionnelle, mardi à Ittigen, où les clubs discuteront des solutions qui limiteront le plus la casse. La reprise du championnat dès la semaine prochaine, à huis clos, semble être le scénario qui tient désormais la corde. Mais tout évolue si vite...

La vente du club impactée

La situation liée au coronavirus a des effets jusque dans la vente du LHC, «pas encore finalisée» selon nos informations. Celle-ci est toujours d’actualité, en témoigne la présence au quotidien de Petr Svoboda. Reste que le covid-19 est un paramètre qui aujourd’hui «fait partie des négociations», d’après nos sources. Et cela dans le sens où il a modifié le contexte par les conséquences qu’il occasionne. Il a sans doute aussi fait passer la vente du LHC au rang des priorités secondaires dans les affaires courantes des parties impliquées. J.R.