Tobias Stephan: «Ne pas se contenter d’un tel succès»

Tobias Stephan, que signifie ce premier blanchissage de la saison?

Un blanchissage ne signifie pas vraiment quelque chose de spécial pour moi. La confiance vient avant tout avec les bonnes performances et puisque c’est le cas actuellement, je me sens très bien. Et puis, vous savez, tant qu’on gagne...

Vous avez été aidé par votre équipe, bien organisée devant vous, non?

Absolument. Ce soir, on a joué comme on souhaite jouer défensivement. Il y a eu des hauts et des bas depuis le début de la saison, mais j’ai le sentiment qu’on a trouvé notre rythme sur le plan défensif. A nous de le confirmer à Davos samedi. Ce sera un gros test.

Dans quel sens?

Ce soir, ce n’était pas notre premier match plein de l’exercice. Mais après nos précédentes grosses prestations (ndlr: face à Berne, déjà, et contre Zoug), on n’avait pas été en mesure d’enchaîner. On a l’occasion de faire les choses différemment, cette fois. Si on veut jouer les premiers rôles, on doit apprendre à ne pas se contenter d’une telle victoire.

Un mot sur votre série de 8 succès en 9 matches à la Vaudoise aréna, toutes compétitions confondues?

On se sent vraiment bien dans notre nouvelle maison. On a un public fantastique, une patinoire magnifique. Ça motive énormément.