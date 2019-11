Données statistiques, un conflit générationnel

Lorsque le contrat de Serge Pelletier n’a pas été prolongé par FR Gottéron en 2002, le directeur sportif avait utilisé cette justification à la limite de la malhonnêteté pour expliquer son choix: «284'000 francs brut par an pour expliquer que le puck est rond, et que la glace glisse, c’est beaucoup.» Cet exemple anodin est révélateur de l’incroyable mue réalisée par le hockey sur glace helvétique en une quinzaine d’années. «Les joueurs sont plus grands, plus forts, plus rapides, constate Chris McSorley. Il faut que les entraîneurs se mettent à niveau en augmentant également la qualité.»

Moustiques et minijupes

Pour y parvenir, l’usage de la vidéo s’est désormais démocratisé. Arno Del Curto était probablement le dernier technicien à y être réfractaire. «Plus rien n’est laissé au hasard, poursuit le directeur sportif genevois. Chaque détail possède une vraie importance. Si tu n’avances pas avec le train, tu restes à quai.» C’est ce qui est arrivé l’an dernier au mage grison, qui a été licencié par le HC Davos avant de tenter un come-back surtout médiatique avec Zurich. Deux derniers échecs qui ont probablement mis un terme à la carrière de l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire du hockey suisse. Andrei Bykov abonde: «Il y a une dizaine d’années, c’était le far west sur la glace, se marre le joueur de Fribourg. Aujourd’hui, tout est largement plus calculé. L’attention portée aux détails est assez saisissante.»

Des sociétés comme Instat, 49 Mining ou Iceberg sont en train de prendre d’assaut le marché suisse. «Cela va au-delà de la donnée statistique, poursuit Benoît Pont, analyste et coach vidéo de l’équipe de Suisse. Ces entreprises proposent des clips vidéo. Vous pouvez par exemple avoir en un clic toutes les entrées de zone d’Alex Ovechkin sur une saison. C’est très utile.» L’ancien international suisse, lui, a lancé sa structure de coaching personnalisé. Avec Nino Niederreiter, Gaëtan Haas, Roman Josi et bien d’autres, le Valaisan décrypte chaque phase de jeu.

Si elles ne sont pas au cœur de sa réflexion, les statistiques ne sont jamais bien loin. «Durant mes études universitaires en biologie, j’ai beaucoup utilisé les stats, détaille-t-il. Un exemple par l’absurde revenait souvent. Vous savez qu’il y a plus de moustiques là où les filles ont des minijupes. Est-ce à dire que les moustiques sont attirés par les filles court vêtues?» Pourquoi cet exemple? «Ce n’est pas parce que deux choses sont corrélées qu’une causalité existe entre elles, explique-t-il. Je suis favorable à l’utilisation d’un maximum de données. Mais encore faut-il savoir les analyser et le faire de manière pertinente.»

«Old school, new school»

Cédric Ramqaj se trouve régulièrement au cœur du phénomène. Ce supporter du Lausanne HC est un fou de statistiques. Tout seul, il a développé son site internet (www.nlicedata.com). «Il m’arrive de regarder un match une deuxième fois pour noter scrupuleusement d’où chaque tir a été pris, sourit-il. Les données dont nous disposons par l’intermédiaire de la Ligue ne sont pas encore suffisamment bonnes.» Récemment, un entraîneur s’est plaint du temps de jeu pris de manière erronée par les statisticiens officiels. À la louche, ils avaient rajouté une dizaine de shifts à un joueur. «Cela prouve le retard que nous avons dans le domaine», poursuit Cédric Ramqaj.

L’ancien étudiant en économie appartient à cette nouvelle école d’analystes. Il n’est pas rare qu’il soit pris à partie en raison de son absence totale de passé dans le monde du hockey sur glace. «Je trouve cela dommage, poursuit-il. La statistique est le reflet de ce qui se passe sur la glace et n’a aucun autre but que de donner une vision plus factuelle des choses, avec moins de biais.»

En Amérique du Nord, de plus en plus de franchises NHL engagent des mathématiciens et autres spécialistes des datas pour compléter leur coaching staff. La Suisse prend-elle cette direction? «Je sens que bon nombre de coachs sont méfiants», poursuit Benoît Pont. «À Genève, nous avons toujours réfléchi avec le principe suivant: si tu peux le mesurer, tu peux l’analyser», explique Chris McSorley. À quel point a-t-il utilisé cette béquille par le passé? «Énormément, sourit-il. Cela permet de faire un recrutement efficace. Les bons joueurs ont de bonnes statistiques.» Encore faut-il savoir (et vouloir) les utiliser.