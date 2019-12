«Cet échange, c’est aussi un rêve qui se réalise»

«Chicoutimi, c’est fini. J’ai été échangé aux Remparts de Québec et, honnêtement, c’est une bonne chose pour moi. Les Saguenéens visent le titre, cette saison. Dans cette optique, ils ont recruté trois nouveaux attaquants, âgés de 18 à 20 ans. J’aurais pu rester pour participer à cette aventure. Mais j’aurais occupé un rôle de moindre envergure. Alors on a décidé de chercher une solution d’échange, d’un commun accord avec le club. Et il y a eu cette possibilité avec les Remparts.

»Comment refuser? Le coach se nomme Patrick Roy, quadruple vainqueur de la Coupe Stanley. Et il désire bâtir son équipe autour de moi. Faire de moi l’un des piliers de son projet, avec comme objectif le titre dans deux ans et demi. Je n’ai que 17 ans. Je serai en lice au prochain repêchage, en juin. Mais qui me dit que je jouerai en NHL dès mes 18 ou 19 ans? Là, on me proposait un rôle de premier ordre, avec des responsabilités, et la perspective d’être l’un des leaders du groupe lorsque celui-ci sera mûr pour aller chercher le titre. C’est une différence importante avec Chicoutimi. J’ai accepté sans hésiter. C’est mieux pour moi. En vue de la draft aussi. Je serai davantage mis en avant à Québec.

»Avec Patrick Roy, jusqu’ici, on ne s’est parlé que 10 minutes au téléphone. Mais c’est un coach qui va faire de vous un bon hockeyeur s’il voit que vous êtes impliqué à fond, à l’instar de ce qu’il a fait avec Philipp Kurashev. Une chose est sûre, il n’a pas peur de la pression et sait ce que cela sous-entend de devenir un joueur de NHL en termes d’investissement. J’ai hâte d’apprendre sous ses ordres.

»Et puis, c’est les Remparts, une des plus grosses organisations du hockey junior. Je vais régulièrement évoluer devant plus de 7000 spectateurs; parfois plus de 10 000. C’est de la folie. Et c’est mythique. Je sais de quoi je parle, j’ai grandi tout proche de Québec. J’ai même porté le maillot des minis Remparts. Quand on allait voir jouer l’équipe première, c’était quelque chose. On s’imaginait sur la glace avec des étoiles plein les yeux. Et aujourd’hui j’y suis. Cet échange, c’est aussi un rêve de gamin qui se réalise.

»Tout n’est pas facile non plus. Le déménagement n’a pas été un problème en soi. Petit, j’ai beaucoup bougé. Le Canada, la Suisse, Neuchâtel, Lausanne… En revanche, j’a dû dire au revoir à plusieurs amis. C’est ce qui me fait le plus de peine. Chicoutimi est une petite ville. Cela facilitait pas mal de choses pour se voir. Du coup, on était vraiment proches. Québec, c’est différent, plus grand, on verra… Mais c’est la réalité du monde du hockey en Amérique du Nord. Où tout est professionnel, dès les juniors.»