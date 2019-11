La fin de l’histoire d’amour entre Jeffrey et le LHC

A u moment où tous les regards sont (fébrilement) braqués sur Yannick Herren, c’est le sort de Dustin Jeffrey qui s’est réglé en premier. Pendant que l’ailier haut-valaisan fait durer le suspense quant à une éventuelle prolongation de contrat, Jan Alston a décidé d’informer Dustin Jeffrey qu’il ne serait plus Lausannois à compter de la saison prochaine. L’amour a certes duré davantage que les trois ans chers à Frédéric Beigbeder. Mais guère plus puisque le Canadien dispute actuellement sa quatrième saison sous le maillot vaudois. «Ce ne fut pas une décision facile, a remarqué Jan Alston, directeur sportif. Nous avons décidé d’informer Dustin suffisamment tôt par respect pour lui et ce qu’il a fait pour le club.»

Pas de distraction

En agissant ainsi, le Canado-Suisse évite une longue période où l’épineuse question de la prolongation du meilleur compteur du LHC aurait pris le pas sur le reste. Une gestion plutôt habile en la matière, malgré la difficulté du choix.

C’est d’ailleurs un Jan Alston visiblement ému qui nous a confirmé l’information: «Il a beaucoup apporté au club et nous l’en remercions. Mais nous en sommes arrivés à la conclusion qu’il était mieux de partir dans une autre direction. Le profil de nos joueurs étrangers doit mieux coller aux joueurs qui sont dans notre contingent. Cela ne remet pas en cause ses qualités.» Bien au contraire car ce soir, Dustin Jeffrey portera le casque et le maillot de Top Scorer une énième fois. À force, on en vient presque à oublier qu’il est détenteur du No 15, tant il a dominé le classement des compteurs saison après saison depuis son arrivée en 2016. Métronome, Dustin Jeffrey est toujours le meilleur compteur du club avec 20 points en 21 matches, tout proche de son «réglementaire» point par match.

L’annonce lui a été faite mercredi, alors que le joueur souhaitait en savoir plus sur la possibilité d’un avenir commun. Si Jan Alston paraissait touché par la situation, que dire du principal intéressé? Sachant pertinemment sur quoi l’interview allait porter, il n’a pas pris le moindre détour. «Le club m’a informé vouloir aller dans une autre direction, a-t-il remarqué d’un ton décidé, comme pour enlever un sparadrap d’un coup. Les dirigeants me l’ont fait savoir de manière claire. Cela fait partie du business.»

Un business, certes. Mais «DJ» est devenu, avec le temps, une figure d’identification pour les supporters lausannois. Il faut dire qu’ils ne sont pas nombreux dans le vestiaire à avoir connu Malley, Malley 2.0 et la Vaudoise aréna. Outre le joueur de centre, ils ne sont que cinq: Joel Genazzi, Matteo Nodari, Yannick Herren, Benjamin Antonietti et Étienne Froidevaux. «Nous avons bâti de belles choses ensemble, a remarqué Jeffrey. Quand tu participes à cette construction, tu as forcément envie de continuer. J’ai apprécié mon temps à Lausanne et je compte bien continuer à me battre pour ce club jusqu’au terme de la saison.»

Début difficile

Après avoir connu un début de championnat pour le moins compliqué (2 points en 8 matches), il est ensuite monté doucement en tension pour totaliser 13 unités lors des 8 dernières sorties vaudoises. De quoi faire de lui le dixième pointeur de la ligue. Samedi dernier, c’est d’ailleurs lui qui a inscrit le but décisif à Ambri lors de la prolongation. À 31 ans, le Canadien ne semble pas avoir perdu son flair offensif. Tout juste peut-on se questionner sur son jeu défensif. Cette saison, il est présent lors de 35,19% des buts concédés par le LHC. Son pire total en quatre saisons. Est-ce uniquement dû à son début de saison raté? Possible.

Si le Lausanne HC ne compte plus sur Dustin Jeffrey, le joueur peut encore rendre de fiers services à bien du monde à travers la ligue. «Je verrai quelles options s’offrent à moi et je prendrai une décision en fonction, a-t-il poursuivi. Mais jouer encore en Suisse n’est pas quelque chose que j’ai exclu, c’est clair.» Et si le malheur du Canadien faisait le bonheur d’un autre club de l’élite? Avec 169 points en 167 matches, «DJ» a prouvé avoir le niveau pour faire tourner bien des défenses en bourrique.