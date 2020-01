Fin de saison pour l’attaquant du LHC Cory Emmerton

Mauvaise nouvelle pour le Lausanne Hockey Club. Sorti à la 52e minute de jeu, samedi soir face à FR Gottéron, Cory Emmerton souffre d’une fracture du coude gauche et devra subir une intervention chirurgicale. L’indisponibilité de l’attaquant canadien (17 points en 33 matches) étant évaluée à trois mois au moins, sa saison est terminée.

En quête d’un nouveau renfort étranger offensif - un ailier - depuis plusieurs semaines, Jan Alston va devoir accélérer la cadence sur le marché. Son équipe ne compte plus que trois joueurs importés valides (un seul attaquant). Par ailleurs, si le directeur sportif souhaite offrir à son coach la possibilité de naviguer avec cinq mercenaires pour le sprint final de la saison régulière et les play-off, il doit désormais recruter deux éléments. Et donc utiliser les deux dernières licences en sa possession d’ici à la date limite pour les transferts internationaux (15 février).

Pour quel profil optera-t-il dans l’urgence? Un joueur de centre pour un remplacement poste pour poste en attendant l’engagement d’un ailier dans un second temps? Ou d’emblée un ailier en faisant confiance à la colonne vertébrale Jooris-Jeffrey-Almond-Froidevaux? «La donne a changé avec la blessure de Cory. Si on peut prendre un centre, on prendra un centre», a répondu Jan Alston. Cela dépendra de ce qu’a à proposer le marché. «On est un peu tôt», a-t-il ajouté.

Une chose est sûre: il va falloir faire vite. D’autant que le LHC ne brille pas par son efficacité offensive, en ce moment.