FR Gottéron onzième? «Ce n’est pas une situation alarmante»

Une onzième place, avec six points de retard sur le huitième Langnau et seulement cinq d’avance sur la lanterne rouge Rapperswil. Gottéron a beau compter deux matches de moins que les équipes mentionnées, il est dans le dur. Et Christian Dubé, coach et directeur sportif fribourgeois, vient de fustiger l’attitude de ses leaders, vendredi dernier, après le naufrage de Davos (7-2). De quoi solliciter l’homme fort des Dragons pour un entretien, alors que se profile le premier des trois déplacements à la Vaudoise aréna qui l’attendent jusqu’à la fin de la saison, ce samedi.

Christian Dubé, quel est votre regard sur la situation actuelle de FR Gottéron?



C’est simple: on est en plein milieu de la bataille pour les play-off. Et ce n’est pas une situation alarmante. On a disputé six rencontres depuis début janvier (ndlr: 2 victoires, 4 revers), il n’y a eu qu’une mauvaise performance: celle de Davos. Le reste du temps, on a gagné de gros matches et on en a joués des bons, comme samedi face à Berne malgré la défaite (ndlr: 3-2 ap), avec une avalanche d’absents (7). On ne peut pas en demander plus avec l’équipe que l’on a actuellement. Il faut se battre.

Mais vous espériez être en meilleure posture à ce stade de la saison, non? Payez-vous encore votre entame de championnat ratée (2 points en 6 journées avant le limogeage du coach canadien Mark French)?



Pas du tout. On s’était rattrapés. On était même sur la barre, à un moment donné. Simplement, dans une équipe comme la nôtre, quand il manque six, sept ou huit joueurs, il n’y a pas de miracle. Ce ne sont pas des excuses, ce sont des faits. Contre Berne, il me manquait mes trois premiers centres (ndlr: Desharnais, Bykov, Walser)... Je ne me plains pas. C’est la vie. Et on doit faire avec.

Si vous ne pouvez pas en demander plus à votre équipe dans ces conditions, pourquoi l’avoir fustigée à Davos?



C’était différent. C’était une question d’état d’esprit. L’équipe ne s’est pas présentée sur la glace. Et ça, c’est inacceptable.

N’est-ce pas risqué d’adopter une telle posture dans la presse?



Ecoutez: je ne veux pas entrer dans la polémique. J’ai déjà dit ce que j’avais à dire sur ce sujet. Désormais, je suis focalisé sur notre week-end, avec deux gros matches, face à Ambri et à Lausanne. Et je m’atèle à coacher et à motiver le groupe du mieux que je peux. L’épisode de Davos, c’est du passé. Je ne regrette pas du tout mes propos. D’autant que l’équipe a montré une super réaction le lendemain.

Est-ce difficile de manœuvrer avec deux casquettes, celle de directeur sportif et celle d’entraîneur?



Cela n’a pas été facile au début. Mais surtout parce qu’on était derniers au classement. Il a fallu remettre l’équipe dans la course, Sean Simpson (ndlr: adjoint de Christian Dubé) nous a beaucoup aidés, et aujourd’hui on est dedans.

A vous entendre, on a presque l’impression que tout va bien, que les choses suivent leur cours, hormis les blessures.

Je n’ai pas dit ça.

Il n’y a tout de même pas eu que le déplacement de Davos de négatif, ces derniers temps?



Citez-moi une autre rencontre.

Vous n’avez pas gagné trois matches de suite depuis novembre, non?



Je peux vous nommer plein d’autres équipes dans le même cas (ndlr: après vérification, il y a Bienne, Lugano, Langnau et Rapperswil).

Avez-vous fait vos calculs quant à la fin de la saison?



Non, cela ne sert à rien. Tout le monde peut gagner, chaque soir.

Y a-t-il quelque chose qui vous inquiète?



Les blessures, les absences (ndlr: Julien Sprunger a été suspendu pour les deux prochains matches des Dragons). Mais à nous de trouver des solutions pour permettre aux gars de faire leur job au mieux sur la glace.

Ressentez-vous de la pression?



La pression, c’est quand vous n’avez pas d’argent et que vous avez une famille à nourrir. Ce n’est pas notre cas.

Après votre prise de position à la bande, au mois d’octobre, votre président avait laissé entendre dans les colonnes de la Liberté que vous pourriez subir les conséquences d’une non-qualification pour les play-off.



Cela ne me perturbe pas. Les décisions qui seront prises en fin de saison ne sont pas de mon ressort. Moi, tout ce que je peux faire, c’est donner mon maximum. Et c’est ce que je fais. Ce n’est pas le moment d’évoquer la perspective de manquer les play-off. On n’en est pas là.