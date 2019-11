Fribourg Gottéron se défait du Lausanne HC

En l’absence sur maladie de son entraîneur Ville Peltonen, le Lausanne HC était entraîné par l’assistant Toni Niemela. Pas de quoi provoquer une révolution dans l’alignement des Vaudois. Après un début de rencontre plutôt équilibré, le LHC a ouvert la marque par Petteri Lindbohm.

Le défenseur finlandais a profité du trafic devant la cage des Dragons pour tromper Reto Berra. Totalement masqué, le gardien fribourgeois n’a vu le puck qu’au moment où il est arrivé dans son filet (15e, 0-1). Lors du tiers-temps intermédiaire, ce sont les joueurs locaux qui se sont montrés les plus entreprenants. En contre, Dustin Jeffrey s’est pourtant créé l’occasion la plus franche (25e). L’égalisation des hommes de Christian Dubé n’est intervenue qu’une fin de période malgré une domination territoriale. Sur une passe lumineuse de David Desharnais, Killian Mottet s’est retrouvé seul face à la cage vide. Une aubaine dont il a parfaitement su profiter (39e, 1-1). A moins de dix minutes de la sirène finale, Joel Vermin a bien cru avoir fait le plus dur en trompant Reto Berra au terme d’un effort solitaire pour redonner une longueur d’avance à son équipe (51e, 1-2). Mais l’inévitable David Desharnais a immédiatement pu égaliser sur l’action suivante (53e, 2-2).

A une seconde de la fin du temps réglementaire, Killian Mottet a testé les (bons) réflexes de Tobias Stephan. Durant la prolongation, Viktor Stalberg a pu offrir le point de bonus à Fribourg alors que Robin Grossmann chauffait le banc des pénalités.

Grégory Beaud, Fribourg

Fribourg Gottéron - Lausanne 3-2 ap (0-1 1-0 1-1 1-0) BCF Arena, 6500 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Hebeisen, Borga; Kovacs et Kehrli. Buts: 15e Lindbohm (Jooris) 0-1. 39e Mottet (Desharnais) 1-1. 51e Vermin 1-2. 53e Desharnais 2-2. 63e Stalberg (Gunderson, Sprunger) 3-2. Fribourg Gottéron: Berra; Gunderson, Stalder; Kamerzin, Chavaillaz; Abplanalp, Marti; Gähler; Sprunger, Bykov, Stalberg; Brodin, Desharnais, Mottet; Rossi, Walser, Lhotak; Lauper, Schmutz, Marchon; Schmid. Entraîneur: Dubé. Lausanne: Stephan; Heldner, Junland; Lindbohm, Frick; Genazzi, Grossmann; Nodari, Oejdemark; Bertschy, Jeffrey, Herren; Moy, Emmerton, Vermin; Traber, Jooris, Kenins; Roberts, Froidevaux, Leone. Entraîneur: Niemela. Notes: Fribourg Gottéron sans Forrer, Furrer, Vauclair (blessés). Lausanne sans Peltonen (malade), Antonietti ni Almond (blessés). Temps mort: Fribourg Gottéron (59e). Pénalités: 3 x 2’, 1 x 5’ (Brodin) + pénalité de match (Brodin) contre Fribourg Gottéron; 2 x 2’, 1 x 5’ (Traber) + pénalité de match (Traber) contre Lausanne.