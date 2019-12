Genazzi: «Disputer un derby ne peut que nous aider»

Joël Genazzi, comment analysez-vous cette défaite?

On ne trouve de nouveau pas le but qui peut faire la différence... Sinon, pendant le match, je crois que c’était correct de jouer de la manière qui a été la nôtre (ndlr: prudente). Mais sur la fin, surtout après l’ouverture du score de Zoug, on aurait dû être plus désespéré, plus fâché.

Prendre plus de risques?

C’est difficile avec notre système, mais quand même! On était à la maison! Et puis, on doit être capable de trouver des solutions pour gagner un match. Au final, on a plutôt trouvé un moyen de le perdre, à nouveau. On ne shoote pas assez, on cherche trop le joli but, avec la belle passe en plus, au lieu d’aller à l’essentiel.

Globalement, on a un peu l’impression que vous avez joué pour ne pas perdre plus que pour gagner.

C’est dur à entendre, mais j’ai l’impression que c’était un peu ça, c’est vrai.

Après cette quatrième défaite consécutive en championnat, c’est Ge/Servette qui débarque vendredi; une équipe qui ne vous convient pas vraiment cette saison. Pas idéal au rayon confiance, non?

Dans des moments pareils, ce n’est pas une question de confiance. Il faut juste jouer simple et avec du coeur. Dans ce genre de phases, c’est l’émotion qui permet de grappiller les quelques pour-cents qu’il manque pour gagner un duel ou marquer un but. Dans ce sens, vu notre situation actuelle, disputer un derby ne peut que nous aider.