Un coup de mou et un coup d’arrêt pour le LHC

Lausanne disputait vendredi soir son 12e match en 25 jours toutes compétitions confondues. Dans ce sens, il n’est pas impossible que les Lions aient été victimes de ce que l’on appelle d’ordinaire un coup de mou. C’est en tout cas l’explication qui paraît la plus rationnelle lorsque l’on se penche sur les raisons du coup d’arrêt concédé aux Vernets face à Ge/Servette (2-1), après une série de trois victoires.

Des duels régulièrement perdus dans les arrondis. Des statistiques longtemps catastrophiques à l’engagement (entre 25% et 30% d’efficacité jusqu’à la mi-match, 40% au final). Un Christoph Bertschy moins incisif que dernièrement (malgré son but, le 5e en 6 rencontres, inscrit à 22 secondes du terme). Et une difficulté générale à se montrer tranchant avec un alignement de départ retouché – rocade Almond-Herren – sans succès (en témoignent les remaniements du 3e tiers).

Le but du break des Aigles, tombé à la 49e de la crosse de Daniel Winnik? Si l’on excepte une seconde partie de première période à son avantage, il n’est pas arrivé alors que le LHC menait la vie dure à son adversaire depuis l’ouverture du score de la 7e (Wick). Au contraire: au regard de la physionomie du match, et en particulier d’un tiers médian durant lequel les Lions n’ont tiré que trois fois sur la cage en 15 minutes, la victoire aurait pu pencher plus nettement dans le camp grenat plus tôt. Notamment lorsque les hommes de Pat Emond ont galvaudé 1’45 de double supériorité numérique (25e) ou que Jeremy Wick (30e), Guillaume Maillard (31e sur le poteau) et Deniss Smirnovs (34e) ont manqué de réussite.

Boltshauser titulaire

L’enchaînement de la rencontre très intense de dimanche contre Lugano à celle de mardi en Champions Hockey League face aux imposants Tchèques de Trinec a-t-il laissé des traces? C’est probable. Un indicateur allait dans ce sens, vendredi: la titularisation de Luca Boltshauser à la place de Tobias Stephan, laissé au repos. «Honnêtement, c’était très dur pour les jambes, principalement en première partie de match», a confirmé Christoph Bertschy en nous demandant s’il pouvait s’asseoir au moment de répondre à nos questions.

«Mais ce n’est pas une excuse, a poursuivi l’attaquant au No 22. Quand on souffre physiquement, on doit être capables de trouver des solutions. Jouer plus simple, faciliter les changements pour prendre gentiment le rythme, par exemple. C’est notre job. On est des professionnels. Et ce soir on n’a pas fait ce qu’il fallait. On n’a pas mérité la victoire.»

Ge/Servette – au repos depuis samedi – en a profité pour remporter le deuxième derby lémanique de la saison après celui du 24 septembre lors de l’inauguration de la Vaudoise aréna. Pour remettre l’église au milieu du village, Lausanne, lui, devra patienter. Au moins jusqu’au 23 novembre dans sa nouvelle patinoire.