Pour Herren et Jeffrey subsiste un goût d'inachevé

Ils rêvaient d’une autre sortie. Mais comme leurs homologues de National League, ils doivent se contenter de cette issue tronquée face à la situation liée au coronavirus. Après respectivement six et quatre ans passés au Lausanne HC, Yannick Herren et Dustin Jeffrey ont vécu leurs dernières heures dans la peau d’un Lion, lundi, journée dévolue aux meetings de fin de saison.

«Je n’arrive pas à réaliser que c’est terminé, lâche l’attaquant haut-valaisan au bout du fil. Il manque quelque chose. Il n’y a pas eu de véritable fin. J’aurais voulu autre chose. C’est triste.» Son de cloche identique du côté du maître à jouer canadien. Avec des mots plus forts encore. «C’est difficile à croire. Il y a un goût d’inachevé. Je me suis tellement investi pour ce club... Au fond de moi, j’espérais partir au sommet. On a construit un groupe capable de viser le titre. Malgré notre tour de qualification compliqué, on était en play-off, avec une chance de gagner. C’est dur de m’en aller comme ça. Sans sentiment clair sur le moment. Il n’y a ni la joie d’avoir accompli un exploit, ni la déception d’avoir perdu. C’est vide.»

«Cette atmosphère, je ne l’oublierai jamais»

La boîte à souvenir est toutefois bien remplie. «C’est vrai. Et cet endroit restera toujours spécial pour moi, confie Jeffrey. Le plus jeune de mes enfants est né à Lausanne. L’aîné a davantage vécu ici qu’au Canada. Quant à moi, même si le championnat écoulé n’a pas été le meilleur, je suis fier de ce que j’ai globalement réalisé. Et je suis reconnaissant d’avoir pu évoluer devant les supporters numéros 1 du pays. D’avoir connu l’ancien Malley aussi. Cette atmosphère, je ne l’oublierai jamais. C’est mon souvenir le plus marquant, avec le septième match des quarts de finale des play-off face à Langnau la saison passée.»

Débarqué à l’été 2014, Yannick Herren, lui, retient surtout l’évolution du club, qu’il a suivie de l’intérieur. «Depuis mon arrivée, presque tout a changé, hormis ces fans fantastiques que je profite de remercier. Sinon, tous les domaines se sont professionnalisés. Tout s’est développé. Et puis il y a cette patinoire. Et cette rencontre face à une franchise de NHL (ndlr: les Philadelphia Flyers, en septembre). Ça a été une expérience énorme. Personnellement, j’ai beaucoup appris à Lausanne, dans les moments plus délicats également. Je suis toujours revenu plus fort.» A l’image de cette saison, bouclée avec un total de 14 buts, alors qu’une mononucléose avait handicapé son précédent exercice.

«Tout ça est dingue»

Pour l’ailier haut-valaisan, il est bientôt l’heure de mettre le cap sur FR Gottéron, où il s’est engagé pour les trois prochaines années. «Mais pas tout de suite non plus. Tout est à l’arrêt, compte tenu de la situation. Le programme des jours qui viennent, ça va être de rester à la maison et de faire attention.» Avant de filer au CP Berne (contrat de 2 ans), Dustin Jeffrey, lui, va tenter de rentrer au pays en famille. «On est censés prendre un vol mercredi, mais tout évolue si vite… J’espère qu’on pourra rejoindre le Canada en bonne santé. Depuis plusieurs jours, on essaie en tout cas d’agir de la manière la plus responsable possible. Une chose est sûre: tout ça est dingue.»

Pour l’anecdote, Yannick Herren et Dustin Jeffrey s’en vont sur le même nombre de réussites inscrites sous le maillot des Lions en saison régulière: 58. Le total place les deux hommes au troisième rang du classement des buteurs lausannois en National League, derrière Etienne Froidevaux (68) et Harri Pesonen (59). C’est dire à quel point ils ont marqué le club vaudois de leur empreinte.