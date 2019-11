Insuffisants, les Lausannois ne méritaient rien d’autre

L’ambiance dans le vestiaire lausannois était lugubre quelques minutes après le coup de sirène qui a sanctionné cette troisième défaite de rang. Et il y avait de quoi. Durant un premier tiers-temps au cours duquel les Vaudois ont clairement dormi, c’est Elien Paupe, gardien remplaçant du HC Bienne, qui a effectué l’arrêt le plus difficile. Depuis son banc, la doublure de Jonas Hiller a pu capter un puck perdu à la suite d’une passe lausannoise mal ajustée.

Au-delà de l’anecdote (et de la boutade), cette scène a parfaitement illustré l’entame de la rencontre. Les hommes de Ville Peltonen ont tout simplement réalisé un départ catastrophique. «Écrivez simplement qu’on a fait un match de merde, s’est emporté le toujours franc Jonas Junland. C’est inacceptable de jouer de la sorte. Si j’avais la raison de cette prestation, je vous la donnerais. Mais je ne sais pas…»

Après sept minutes de jeu, Bienne avait alerté Boltshauser à… sept reprises. Le LHC, de son côté, n’avait toujours pas tiré au but malgré une période de power-play chaotique. Alors oui, on pourra toujours parler de la capacité de réaction lausannoise. Du fait que de 0-2, les Vaudois sont revenus à 2-2. Bien sûr. Mais il faut se rendre à l’évidence: Bienne a profité d’une suffisance adverse pour s’imposer.

Trois défaites consécutives

Les visiteurs n’auraient jamais dû mener 0-2 après 18 minutes de jeu. Orphelins de Riat, Brunner, Gustafsson ou encore Hügli, les Biennois ne semblaient pas avoir les armes pour déranger un LHC au grand complet ou presque. Et pourtant…

Particulièrement imprécis en zone offensive tant à égalité numérique qu’en power-play, les Lausannois ont encaissé le but décisif alors qu’ils étaient sur le point de sauver un point. «Au lieu de jouer la sécurité, on leur donne ce 2-3», tempête Jonas Junland. Voici donc les Lausannois sur une série de trois défaites. Si les rencontres face à Davos ne sont pas à ranger dans le dossier des horreurs, ce revers face à Bienne pose largement plus de questions. La principale? Avec cinq défaites lors des sept dernières sorties, est-il désormais l’heure de se faire du mouron? Sur ce qui a été proposé vendredi, la réponse est affirmative. Tout juste peut-on se dire que le LHC possède les individualités nécessaires pour s’en sortir. Toutes les équipes ne peuvent pas en dire autant.